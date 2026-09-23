Trump despliega la alfombra roja para Xi Jinping en una inusual bienvenida a Washington

Guardar

Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 23 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó este miércoles la alfombra roja para recibir con todos los honores a su homólogo chino, Xi Jinping, en su primera visita de Estado a Washington en más de una década, con una inusual ceremonia de bienvenida a pie de avión.

PUBLICIDAD

La pomposa recepción, nada habitual en Estados Unidos, reflejó la importancia que la Casa Blanca concede a la visita del líder chino, con quien Trump apuesta por la sintonía personal para aliviar las tensiones entre las dos mayores potencias mundiales.

Xi aterrizó a las 17.40 hora local (21.40 GMT) a bordo de un avión de Air China en la base militar de Andrews, a las afueras de Washington, y descendió de la aeronave junto a su esposa, Peng Liyuan, para encontrarse con Trump y la primera dama, Melania Trump.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense recibió personalmente a su invitado al pie de la escalerilla, en un gesto poco habitual para un jefe de Estado extranjero, antes de que ambos escucharan los himnos nacionales y pasaran revista a una formación militar.

La ceremonia incluyó además el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, cuyo ruido ensordecedor provocó una mueca de Trump mientras Xi permanecía impasible.

Con este despliegue, Trump quiso corresponder a los honores con los que Xi le agasajó durante su último encuentro, celebrado el pasado mayo en Pekín.

La de esta semana es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama, y supone el tercer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

La jornada central será este jueves, cuando Trump y Xi se reunirán en la Casa Blanca y participarán en una ceremonia formal de bienvenida, seguida de una cena de Estado en la residencia presidencial.

El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, ambos líderes tratarán previsiblemente de preservar el tono cordial de sus anteriores encuentros y mantener abiertos los canales de diálogo en una relación cada vez más definida por la competencia estratégica.

La tregua comercial, que expiraba en noviembre, fue extendida este miércoles hasta el 10 de enero, según anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras reunirse con el vice primer ministro chino He Lifeng, en vísperas del encuentro entre Trump y Xi.

PUBLICIDAD

También estarán sobre la mesa las tierras raras y otros minerales críticos, esenciales para las industrias tecnológica, energética y de defensa y en los que China mantiene una posición dominante, algo que inquieta en Washington.

Pero Trump llega a la cita con Xi en una posición más frágil que en mayo, con la guerra de Irán estancada y el riesgo de que el conflicto pase factura a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense busca aumentar el aislamiento económico de la República Islámica, pero China defiende su derecho a comerciar con Teherán, del que es el principal comprador de petróleo.

Sobre Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, Xi previsiblemente insistirá en que Estados Unidos limite su apoyo militar a la isla, mientras Washington mantiene su política de "una sola China" y el compromiso de ayudar a Taipéi a reforzar su capacidad de defensa.

PUBLICIDAD

La competencia tecnológica será otro de los grandes capítulos de la cumbre, con ambos países enfrentados por el liderazgo en inteligencia artificial, un sector que Trump se niega a regular pese a las recientes advertencias de los líderes de esta industria.

Xi permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes, cuando visitará junto a Trump los Archivos Nacionales, que custodian documentos fundacionales como la Constitución y la Declaración de Independencia, en el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)