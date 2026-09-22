Luis Miguel reaparece con un importante anuncio tras los rumores sobre su estado de salud

Guardar

Luis Miguel ha estado en el punto de mira en los últimos meses por los insistentes rumores sobre su estado de salud. Alejado del foco mediático desde que puso punto y final a su gira mundial 'Luis Miguel Tour' a finales de 2024, la revista Semana publicaba el pasado junio que el cantante mexicano se habría sometido a una operación cardiológica muy delicada en el prestigioso hospital Monte Sinaí de Nueva York, apuntando que la intervención habría sido un éxito y que, tras varias semanas ingresado, se habría desplazado a su México natal para proseguir con su recuperación.

Y después de que su entorno desmintiese rotundamente las especulaciones sobre sus problemas de salud, el 'rey sol' ha reaparecido públicamente este lunes 21 de septiembre para hacer un anuncio muy especial en su perfil oficial de Instagram: su vuelta a los escenarios en 2027 con un nuevo tour del que por el momento no ha adelantado las fechas ni los lugares en los que actuará, aunque este regreso ya ha desatado la locura entre sus seguidores y ha acumulado en pocas miles de comentarios y más de 700.000 likes.

PUBLICIDAD

En el aire, si su nueva gira será igual de ambiciosa que la última, que comenzó en agosto de 2023 y terminó en diciembre de 2024 después de casi 200 conciertos en países como México, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela o España, donde como no podía ser de otra manera contó con el apoyo incondicional de su pareja Paloma Cuevas, con la que mantiene una discreta relación desde 2021 y que una vez más intentará organizar su agenda y sus compromisos profesionales y familiares para acompañar a Luis Miguel en su esperadísima vuelta a los shows en directo.