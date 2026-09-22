Activistas denuncian extensión a Geo Group de centro migratorio en Pensilvania

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Nueva York, 22 sep (EFE).- El grupo Campaña para el Cierre de Centros de Detención afirmó este martes estar "decepcionado e indignado" después de que la Junta de Comisionados del Condado de Clearfield, en Pensilvania (EE.UU.), extendiera a Geo Group el contrato para administrar el centro de detención de inmigrantes pese al rechazo de la comunidad.

La junta votó hoy 2-1 a favor de extender seis meses el contrato al mayor operador de prisiones privadas de EE.UU.

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El contrato entre Geo Group y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se firmó originalmente por cinco años, en septiembre de 2021, y establece que el condado de Clearfield recibe 200.000 dólares al año por actuar como intermediario entre las partes.

Los comisionados Tim Winters y John Sobel, que respaldaron la propuesta, defendieron su voto señalando que no aprobar la extensión habría perjudicado al distrito escolar, que recibe ingresos por impuestos sobre la propiedad de la instalación, de acuerdo con el diario digital Spotlight PA.

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Indicaron además que rechazarla habría eliminado cualquier supervisión que el condado tiene sobre el Moshannon Valley Processing Center, el mayor centro de detención de inmigrantes del noreste del país.

"Seré el primero en reconocer que nuestra capacidad de supervisión es muy limitada, pero aún la tenemos", argumentó Winters.

De acuerdo con el grupo defensor de inmigrantes, la Junta de Comisionados optó "una vez más" por ser cómplice "de abusos contra los derechos humanos, de la violación de la Constitución y de colaborar con una agencia que ha asesinado a personas a sangre fría".

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Desde su reapertura en noviembre de 2021 como centro de detención de inmigrantes, ha habido denuncias por la mala calidad de la comida, la atención médica deficiente y las condiciones inhumanas.

El Moshannon era una cárcel federal que abrió en 2006 y cerró durante unos meses en marzo de 2021 para reabrir poco después como centro de detención. De acuerdo con activistas, el centro estaría en la lista de instalaciones que Geo Group vendería a ICE.

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"La detención de inmigrantes siempre es injusta, abusiva e innecesaria; estamos viendo cómo esta administración desvía nuestros impuestos para abusar de nuestros vecinos en lugar de invertir en lo que realmente necesitamos: educación, vivienda y atención médica asequibles", indicó la organización en un comunicado. EFE