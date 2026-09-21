Agencias

Ucrania construirá depósitos de petróleo en Hungría para evitar ataques rusos

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Kiev, 21 sep (EFE).- La empresa pública ucraniana Naftogaz ha firmado un memorando con la húngara Mol para la construcción en territorio magiar de depósitos de petróleo para mantener sus reservas de combustible a salvo de los ataques rusos.

El presidente en funciones de Naftogaz, Serguí Fedorenko, ha justificado en su página de Facebook la medida en “el contexto de los ataques constantes rusos a nuestra infraestructura petrolera”, que requiere “la diversificación de las rutas de suministro y la creación de capacidades adicionales de almacenamiento fuera de la zona de ataques”

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Los depósitos en cuestión se construirán cerca de la frontera de Hungría con Ucrania para facilitar el posterior transporte del petróleo a Ucrania.

El acuerdo para la construcción de estas infraestructuras fue firmado durante la cumbre entre Ucrania y varios países de Europa Central como Hungría que se celebró el pasado viernes en los Cárpatos ucranianos con el presidente Volodímir Zelenski como anfitrión.

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Ucrania y Hungría cooperan de nuevo desde que el anterior primer ministro húngaro, el aliado del Kremlin Víktor Orbán, perdiera las elecciones en abril ante el actual jefe de Gobierno, Péter Magyar. EFE

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