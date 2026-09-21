Pakistán afirma haber abatido a 28 terroristas en bombardeos en la frontera con Afganistán

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Islamabad, 21 sep (EFE).- Pakistán afirmó este lunes haber abatido a 28 terroristas en ataques aéreos a lo largo de la frontera con Afganistán, después de que Kabul informara que los bombardeos paquistaníes habían causado la muerte a tres civiles en territorio afgano.

"Se destruyeron con precisión tres objetivos, incluido un centro de entrenamiento de terroristas suicidas, lo que provocó la muerte de veintiocho terroristas (...). También se destruyeron grandes cantidades de armas y munición almacenadas en estos centros y escondites", afirmó el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado.

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La declaración contradice la versión emitida horas antes por Kabul, quien acusó a Pakistán de haber bombardeado zonas civiles en las provincias afganas de Kunar y Paktika.

Islamabad acusa al régimen talibán de Kabul de dar refugio en su territorio a grupos terroristas que atentan en suelo paquistaní, alegaciones que Afganistán niega y que han desencadenado hostilidades entre ambos países.

Los bombardeos ocurridos en la madrugada del lunes llegan después del atentado del viernes contra un complejo policial en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP), que se saldó con al menos 50 muertos, entre ellos 27 agentes de policía.

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El atentado fue reivindicado por una facción aliada del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo distinto a los talibanes afganos pero cercano ideológicamente, y al que Islamabad acusa de recibir apoyo del vecino régimen.

"La amenaza para Pakistán emana de Afganistán", afirmó la Cancillería paquistaní, aclarando que sus fuerzas tomaron precauciones para evitar "daños colaterales" durante la operación.

Por su parte, el Gobierno de facto talibán calificó el hecho como una agresión destinada a "desviar la atención de los fallos de seguridad en su propio país".

El conflicto entre los países vecinos ha escalado hasta escaramuzas fronterizas y bombardeos paquistaníes, los cuales han dejado casi quinientos civiles afganos muertos y más de 1.200 heridos desde octubre de 2025, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA). EFE

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