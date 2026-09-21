ONG denuncia nuevo derrame de crudo en estado clave de producción petrolera en Venezuela

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Caracas, 21 sep (EFE).- La Fundación Azul Ambientalistas denunció este lunes un nuevo derrame de crudo en el Lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela, en el estado petrolero Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y exigió "respuestas inmediatas" que incluyan "un plan real de atención".

En una nota de prensa, la directiva de la organización, encabezada por Gustavo Carrasquel y Yohan Flores, informó sobre "un derrame de crudo de gran magnitud" que "impacta severamente" las costas del municipio Valmore Rodríguez, en Zulia, amenaza el ecosistema marino y perjudica a "cientos de familias locales", según denuncias de turistas, habitantes y pescadores de la zona.

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La ONG reiteró su "llamado urgente" al Gobierno de Delcy Rodríguez y a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para "frenar la impunidad ambiental, implementar protocolos de contención inmediatos y rendir cuentas sobre la inversión de fondos destinados a la sanación del Lago de Maracaibo".

Ese reservorio de agua salobre está ubicado en el occidente del país, en uno de los centros de la industria petrolera local, donde se producen entre 350.000 y 360.000 barriles por día.

"Es inaceptable que, a medida que aumenta la producción petrolera, los derrames sean diarios. No existe un plan para atender esta situación. Mientras tanto, nuestro Lago sufre y las comunidades junto a los pescadores son los más perjudicados", reclamó Flores, citado en la nota.

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En este contexto, propuso que se destine, "con estricta supervisión internacional", el 5 % de las regalías petroleras para la recuperación del Lago de Maracaibo.

El pasado 8 de septiembre, la fundación alertó sobre un "alarmante incremento" de derrames petroleros y fugas de gas en costas orientales del Lago de Maracaibo.

En una nota de prensa, la organización denunció entonces que estos accidentes han ocurrido "de manera continua desde hace varios meses, en el marco de la reciente reactivación de las actividades petroleras" en Zulia.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, ha vivido este año un resurgimiento de su industria de los hidrocarburos en medio de una estrecha colaboración con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.EFE

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(foto)(video)