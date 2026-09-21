Las mujeres racializadas ocupan el 1% de los puestos de dirección en el audiovisual, según CIMA

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Las mujeres racializadas ocupan únicamente el 1,65% de los puestos de dirección en el audiovisual español, según los primeros datos del Informe CIMA 2025, presentados este lunes en San Sebastián durante la jornada '¿Quién tiene derecho a imaginar? Por un audiovisual feminista, antirracista y decolonial', organizada por el Grupo de Trabajo Interterritorial por la Igualdad de Género en el Audiovisual (GTI) en el marco del Festival de San Sebastián.

El encuentro ha reunido a cineastas, productoras, investigadoras y profesionales de la cultura para abordar las desigualdades que afectan a las mujeres migrantes y racializadas dentro y fuera de la pantalla. La jornada ha puesto el foco tanto en la representación de estos colectivos en las películas como en su acceso a los espacios desde los que se crean, producen y toman decisiones.

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Según los datos avanzados del nuevo informe de CIMA, elaborado a partir del análisis de más de 120 largometrajes de ficción inscritos a los 40º Premios Goya, solo el 9,66 por ciento de los intérpretes son personas racializadas. La presencia se reduce al 4,13 por ciento entre quienes dirigen, mientras que las mujeres directoras racializadas representan el 1,65 por ciento, lo que equivale a dos profesionales.

En guion, las personas no blancas suponen el 6,25 por ciento, porcentaje que baja al 2,88 por ciento en el caso de las mujeres guionistas racializadas, un total de seis profesionales.

Durante la jornada también se han presentado los resultados de dos investigaciones sobre las desigualdades y violencias en el sector: el informe 'Mujeres migrantes y/o racializadas en el audiovisual español', impulsado por CIMA y elaborado con investigadoras de la Universidad de Salamanca, y el 'Estudio sobre violencias y desigualdades en el audiovisual catalán', elaborado por Dones Visuals y la Universidad de Barcelona.

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Este último, a partir de entrevistas a 52 mujeres e identidades de género disidentes con discapacidad, LGTBI y/o racializadas, identifica situaciones como violencia verbal, cuestionamiento de capacidades, encasillamiento, falta de accesibilidad, acoso laboral y barreras burocráticas y económicas.

Las participantes han reclamado avanzar desde el diagnóstico hacia medidas concretas para transformar las estructuras del sector y han cuestionado que la presencia de profesionales racializadas pueda limitarse a cumplir cuotas de diversidad.

La jornada se ha cerrado con la lectura de un manifiesto del GTI que reclama, entre otras medidas, medir y hacer pública la representación étnico-racial dentro y fuera de la pantalla, incorporar criterios verificables de diversidad en las ayudas públicas, garantizar una composición más plural de comités y jurados e impulsar el acceso de profesionales racializadas y migrantes a puestos de responsabilidad.

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