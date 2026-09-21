Las gestoras Patria y Ashmore venden la macroplanta solar 'Puerta de Oro' a la energética colombiana Isagén

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La gestora brasileña Patria Investments y la filial colombiana de la gestora británica Ashmore Group han acordado vender la macroplanta solar 'Puerta de Oro' a Isagén, empresa de generación y comercialización eléctrica con sede en Medellín (Antioquia).

Según ha explicado a 'Bloomberg' el jefe de Patria para infraestructuras en Colombia, Pablo Cano, el acuerdo de compra se firmó la semana pasada y se abonará plenamente en efectivo, aunque no ha especificado la cuantía. La firma brasileña posee el 75% de Puerta de Oro y Ashmore el 25% restante.

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La instalación, una de las más grandes de Colombia con una potencia de 360 MW y 511.000 paneles, abastece a más de 390.000 hogares y fue financiado por Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Financiera de Desarrollo Nacional con un billón de pesos colombianos (275,7 millones de euros).

Cano ha asegurado que Isagén es el comprador ideal para 'Puerta de Oro' puesto que ya conoce el funcionamiento del mercado eléctrico colombiano y por la complementariedad de la energía solar con su cartera hidroeléctrica en épocas de sequía.