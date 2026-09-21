Fernández emprende su primer viaje con el fin de fortalecer lucha antidrogas con Colombia

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San José, 21 sep (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, viajó este lunes a Colombia para cumplir su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo el pasado 8 de mayo, y lo hace con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

"La idea es compartir información y establecer estrategias porque queremos tener las alianzas con los países vecinos para seguir enfrentando esta criminalidad", expresó el ministro de Seguridad costarricense, Gerald Campos, minutos antes de abordar el vuelo que lleva a la presidenta Fernández y su comitiva a Colombia.

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El ministro agregó que Costa Rica pretende una "alianza de cooperación, de análisis de inteligencia y de compartir información de los cuerpos policiales" como parte de una "agenda muy grande" que la presidenta Fernández lleva a su reunión del martes con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Barranquilla.

El Gobierno costarricense informó que las reuniones entre las delegaciones de ambos países se llevarán a cabo el martes y miércoles, y que la presidenta viaja acompañada por su ministro de Seguridad, Gerald Campos; el de Justicia, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.

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Este viaje de Fernández tendrá como eje el combate al narcotráfico, un flagelo que en los últimos años se ha convertido, según indican diversas encuestas, en el principal problema de Costa Rica, un país que abolió su Ejército en 1948 y que históricamente ha sido reconocido por su pacifismo.

"Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá", declaró Fernández el pasado viernes.

"Entonces es muy urgente esa reunión de trabajo para estrechar filas y que la basura de allá no se vaya a venir para acá", agregó.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

La presidenta Fernández también dijo que el narcotráfico se adentró "hasta el tuétano" en el Poder Judicial y la Policía, en un contexto de constantes señalamientos del Ejecutivo hacia el trabajo del Judicial.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

En 2023, Costa Rica registró la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022. En 2024 la cifra fue de 880 y en 2025 de 873, para una tasa de 16,8 por cada 100.000 habitantes, según los datos oficiales.

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Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína, y en el que con frecuencia se producen decomisos de cargamentos de droga provenientes de Suramérica, principalmente de Colombia. EFE