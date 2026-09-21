De la Fuente: "En España tenemos a los mejores árbitros"

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que los árbitros españoles son "los mejores" y que el fútbol nacional está "en buenas manos", asegurando que todos se pueden "equivocar", en referencia al derbi entre Atlético y Real Madrid, y ha recordado que el VAR "no es infalible".

"Son gente como tú y como yo, normales, y son muy buenos profesionales. Es muy difícil arbitrar, y el VAR es muy positivo, pero no es infalible. Todos nos podemos equivocar, simplemente, con total normalidad, hay que reconocer, cuando uno se equivoca. Ahora, con todo ese trabajo, yo creo que estamos en muy buenas manos. Yo viajo por todo el mundo y sé el nivel de árbitros que hay por ahí. Con conocimiento de causa, creo que tenemos los mejores árbitros", señaló en una entrevista a 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

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En este sentido, confesó que sí pudieron equivocarse en alguna de las acciones del duelo en el Riyadh Air Metropolitano. "Hay decisiones muy rápidas. Yo creo que quizás en la de Kang-In Lee igual tendrían que haber ayudado más al árbitro", dijo, sin querer opinar de las críticas de José Mourinho. "No puedo opinar. Yo respeto lo que diga toda la gente siempre que la gente respete también mis opiniones. Está afectado por esa situación, él vivió en el campo lo que vivió, de igual manera que el 'Cholo'. Me parece muy bien, que diga cada uno lo que crea que tiene que decir", subrayó.

Por otra parte, el técnico riojano restó importancia al enfrentamiento de Lamine Yamal con parte de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Hay futbolistas que se motivan más así. Todos tenemos que regirnos sobre una máxima que es el respeto", dijo, hablando también de las declaraciones del azulgrana sobre sus méritos para el Balón de Oro. "Yo creo que él es muy respetuoso con Mbappé, sabe que es otro grandísimo futbolista, y me parece bien que se valoren. No creo que diga con la rotundidad 'yo soy el mejor del mundo'. Yo creo que lo dice en plan divertido", afirmó.

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Respecto al Balón de Oro a mejor entrenador, De la Fuente recalcó que "lo merece un español". "Yo creo que he hecho, cuanto menos, los mismos méritos que el resto de nominados", apuntó.

En otro orden de cosas, se alegró del regreso de Rodri a LaLiga con el FC Barcelona y confesó que "hubo momentos" en los que pensó que ficharía por el Real Madrid. "Tengo muy buena relación con él y sabía cómo iban las conversaciones. Lo más importante es ver a esos grandes futbolistas jugar en España. Lo que me sorprende es ver a muchos futbolistas de esta generación fantástica jugar fuera de España. Celebro que estén de nuevo de vuelta y dando mucho nivel al fútbol español. Si queremos seguir siendo la liga número uno, hay que apostar y invertir mucho en futbolistas, y a ser posible españoles, que son los mejores", explicó.

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Sobre la renovación de su contrato hasta 2032, De la Fuente aclaró que las negociaciones fueron sencillas. "Cuando dos personas quieren entenderse, se entienden rápidamente. Estábamos deseando cerrar la negociación, y llegar al acuerdo ha sido muy sencillo por ambas partes. Agradezco públicamente la confianza a la Real Federación Española de Fútbol, no sólo hoy, sino en todos los años que llevo y todo lo que nos queda por delante", manifestó.

"La vida a veces te pone la situación en el momento oportuno. Hay que identificar ese momento, a veces lo dejamos pasar. Después de 13 años, estoy en el mejor momento profesional y personal para afrontar este nuevo reto", añadió. "Soy una afortunado, no me cuesta nada venir aquí todos los días, en mi casa. Estar con mis compañeros, con mi grupo de trabajo, es algo maravilloso", expuso.

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El riojano reconoció que le ha cambiado la vida tras los éxitos conseguidos. "Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Viajo mucho y estoy con mucha gente y veo la reacción de la gente, y empiezas a entender la importancia que tiene el hito que hemos conseguido. Me ha cambiado la vida, afortunadamente a mucho mejor", apuntó.

En otro orden de cosas, desveló sus dos peores momentos como seleccionador. "Uno fue aquella derrota en Escocia; fueron tres meses durísimos que a mí me enseñaron mucho, sobre todo a vivir ajeno a lo que se decía de mí. El otro, esa lesión de Gavi, un momento durísimo para todos. Fue el sentimiento de dolor de un accidente, de una pérdida de un ser querido. Si ves la reacción de los jugadores en el vestuario, en el descanso, fue algo tremendo. Todos estaban arropando a Gavi, fue tremendo. Tenía ese aspecto negativo, pero a la vez tenía un aspecto muy positivo: ver que este grupo era más que un solo grupo de jugadores", indicó.

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También habló de la decisión de Marcos Llorente de dejar la selección. "Con Marcos había hablado y por supuesto que intenté convencerle, decirle que siguiera. Tenía todo para seguir, pero respeté mucho su decisión. Es una persona muy serena, muy sensata y sé que cuando toma una decisión no es caprichosa. Lo único que puedo decirle es gracias por todo lo que nos ha dado", declaró.

Por último, opinó de la decisión de suspender el duelo de la Sub-20 en Ceuta y de la situación en la ciudad autónoma. "Hay un informe de seguridad que desaconseja la celebración del partido. Cuando estuve allí vi que la gente sufría mucho. Y tengo muy buenos amigos allí en Ceuta y tengo contacto semanal con Ceuta. Sé que están sufriendo mucho. Hay que dar solución a lo que están viviendo. Esa normalidad hay que devolvérsela ya, es urgente", finalizó.

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