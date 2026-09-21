Canadá propone que el Reino Unido se sume a la alianza económica con la Unión Europea

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Londres, 21 sep (EFE).- El ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, ha planteado que el Reino Unido se sume a la alianza económica propuesta entre Canadá y la Unión Europea (UE), en una entrevista difundida este lunes por la BBC.

Champagne, que el pasado fin de semana participó en una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas comunitarios en Irlanda -que ostenta la presidencia rotatoria de la UE-, defendió que las llamadas 'potencias medias' colaboren para impulsar el crecimiento y la seguridad.

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El ministro dijo a la cadena pública que "todo esto tiene que ver con el fondo, con construir una alianza de futuro". "El mundo ha cambiado. Estados Unidos ha cambiado. Así que nosotros tenemos que cambiar", afirmó.

"Hemos de contemplar las alianzas de una manera diferente y lo bueno de Canadá, y diría también del Reino Unido, es que compartimos los mismos valores. Estamos muy alineados en nuestra visión del mundo. ¿Por qué no nos aliamos?", manifestó.

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"Somos independientes y soberanos, pero somos más fuertes juntos", añadió.

La Comisión Europea (CE) planteó la pasada semana la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" del club comunitario, aunque aún se desconocen los detalles de cómo se formalizaría esa alianza.

En la reunión del sábado en Dublín, Champagne aseguró que Canadá será un "socio fiable" dispuesto a incorporar la "voz transatlántica" a los debates de la UE para avanzar en una "visión compartida" entre los dos bloques. EFE