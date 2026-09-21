Cámaras empresariales piden una respuesta urgente ante paros en el Puerto de Montevideo

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Montevideo, 21 sep (EFE).- Diversas cámaras empresariales de Uruguay advirtieron este lunes que los paros en la terminal del Puerto de Montevideo desataron una crisis de producción y de comercio exterior, y exigieron una respuesta urgente y definitiva ante dicha problemática.

"En los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores. La medida de hoy extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades", indicaron en un comunicado.

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En ese sentido, subrayaron que en lo que va del año 2026 se contabilizaron 44 días con interrupciones y subrayaron que -en promedio- el 70 % de los movimientos de contenedores se ve afectado.

"Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos. Tenemos reporte de faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios", apuntaron las cámaras empresariales.

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Finalmente, señalaron que es "indispensable" alcanzar un sistema portuario "operativo, estable, previsible y confiable" y que preservarlo "es una responsabilidad colectiva, porque está en juego el interés del país".

El conflicto tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

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Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura que en los últimos meses participó en numerosas instancias de negociación y realizó "los máximos esfuerzos" posibles para alcanzar un acuerdo.

El pasado 11 de septiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas resolvieron que, mientras se mantenga el conflicto entre la empresa y el sindicato, deberán garantizarse los servicios mínimos necesarios para preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa en la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo.

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La medida, criticada por la central sindical por considerar que se asemeja demasiado a una jornada laboral normal, establece que deberá garantizarse el servicio en el muelle para la carga y descarga de buques, así como la recepción de contenedores llenos y vacíos destinados a la importación y exportación. EFE