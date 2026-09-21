AV. Luis de la Fuente: "Lo mejor está por llegar, hay muchas cosas buenas que quedan por disfrutar"

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El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se ha mostrado feliz y agradecido por renovar en su cargo hasta el año 2032, un periodo en el que "lo mejor está por llegar" porque tiene claro que "hay muchas cosas buenas que quedan por disfrutar" pese a haberse proclamado campeones del mundo hace apenas dos meses.

"Queda seguir mejorando, seguir intentando competir por ganar porque no es que uno se acostumbre a ganar, sino que el éxito radica en estar en disposición de ganar y poner todo lo que está en tu mano. No nos conformamos con lo que hemos conseguido, lo mejor está por llegar, creedme, hay muchas cosas buenas que quedan por disfrutar", ha señalado De la Fuente en un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras anunciarse su renovación hasta 2032 este lunes.

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