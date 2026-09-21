Detienen en Rumanía al opositor ultra Calin Georgescu por sospecha de fraude

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Bucarest, 21 sep (EFE).- El político ultranacionalista Calin Georgescu, cuya candidatura a las elecciones presidenciales de Rumanía en 2024 fue anulada, ha sido temporalmente detenido este lunes en el marco de una investigación sobre una supuesta estafa millonaria a empresarios rumanos.

Georgescu fue detenido por agentes policiales cuando se dirigía a una piscina y llevado a su casa en la localidad de Mogosoaia, cerca de Bucarest, para que colabore con el registro de su vivienda, informó la emisora Digi 24, en una amplia operación con cinco registros domiciliarios en la capital y sus alrededores.

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Se espera que tras ello sea interrogado en la sede de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT), que lo acusa de orquestar una estafa financiera que habría causado daños superiores al millón de euros.

La fiscalía alega que el político de 64 años actuó como cabecilla de un trío integrado por otro rumano y un italiano que desde 2021 operaba en Rumanía y en el Reino Unido como "grupo de delincuencia organizada" para cometer "fraude con consecuencias particularmente graes, en forma continuada", según señaló la DIICOT en un comunicado.

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Los sospechosos se habrían presentado como empresarios capaces de obtener financiación por valor de millones de euros y solicitaban garantías a las víctimas para supuestos préstamos extranjeros.

En un caso concreto, habrían prometido a una persona una financiación de seis millones de euros, seguida de otra de 15 millones de euros.

La víctima, que luego presentó la denuncia, transfirió presuntamente garantías por valor de más de 1,1 millones de euros.

Con un perfil euroescéptico y prorruso, y una masiva campaña en TikTok, Georgescu captó la atención internacional tras ganar inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales rumanas a fines de 2024.

El Tribunal Constitucional del país balcánico anuló esos comicios por la injerencia de "un actor estatal extranjero", en referencia a Rusia, tras lo cual ordenó repetir todo el proceso electoral.

La Justicia ha abierto varios casos en contra de Georgescu, entre otros por presunto atentado contra el orden constitucional, supuesto blanqueo de dinero y propaganda antisemita y extremista.

Georgescu fue inhabilitado como candidato y está ahora bajo control judicial. Sus seguidores denuncias estos juicios e investigaciones una campaña para desacreditarlo. EFE