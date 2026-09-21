Fabiola Martínez reacciona al revés de salud de Gabriela Guillén tras ser atendida por la Policía y la ambulancia

17/07/2026 Fabiola Martínez. Gabriela Guillén se convertía en la gran protagonista de la crónica social el pasado jueves cuando el programa 'Y ahora Sonsoles' emitía unas imágenes de la Policía en la casa de la ex de Bertín Osborne antes de que ella misma, visiblemente aturdida y necesitando ayuda para caminar, fuera trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón para ser atendida por los médicos tras, supuestamente, haber recibido una carta certificada con una notificación relacionada con un asunto laboral, que le habría afectado profundamente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Gabriela Guillén se convertía en la gran protagonista de la crónica social el pasado jueves cuando el programa 'Y ahora Sonsoles' emitía unas imágenes de la Policía en la casa de la ex de Bertín Osborne antes de que ella misma, visiblemente aturdida y necesitando ayuda para caminar, fuera trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón para ser atendida por los médicos tras, supuestamente, haber recibido una carta certificada con una notificación relacionada con un asunto laboral, que le habría afectado profundamente.

Ante la preocupación por su estado de salud -aunque el mismo jueves, después de 3 horas en Urgencias, regresaba a su domicilio- la paraguaya rompía su silencio ante las cámaras de Europa Press para pedir tranquilidad y negar rotundamente que su paso por el hospital estuviese relacionado con las deudas que arrastra por el negocio de estética que regentaba en la capital con su prima y que perdió debido a una mala gestión económica de su socia mientras ella estaba en 'Supervivientes 2026': "Yo no sé de dónde sacáis eso. Tengo mucha correspondencia todos los días de Amazon, de cartas, pero no sé de dónde sacáis eso. O sea, no os inventéis cosas que no... De verdad, estoy bien". "Necesito estar tranquila para recuperarme y por favor, de verdad que os pido, que sé que hacéis vuestro trabajo, pero siempre os atiendo, siempre que puedo, pero esto no tiene más importancia" expresaba cabizbaja, aclarando que aunque fue un "gran susto", la Policía estuvo en su residencia simplemente "por protocolo".

PUBLICIDAD

Y mientras Bertín guarda silencio y no se ha pronunciado públicamente sobre el delicado momento que atraviesa la madre de su hijo menor, ha sido Fabiola Martínez la que ha reaccionado al revés de salud de Gabriela. "Pues no tenía ni idea. ¿La policía y la ambulancia en la casa de ella? Pues no tenía ni idea. Espero que esté bien, vamos, que no sea nada grave" ha comentado sorprendida, asegurando que "obviamente, claro que sí", le desea lo mejor a la esteticien y una rápida recuperación.

Además, la exmujer del cantante ha aprovechado la ocasión para desmentir una vez más los rumores de que habría recuperado la ilusión al lado de un hombre 20 años menor que ella como se ha dicho en el programa 'Fiesta': "Mira, es que no entro, porque ¿sabes qué? Tú lo sabes porque tú me conoces. Cuando yo os digo una cosa, yo puedo ocultar información, obviamente, porque guardo mi intimidad, hasta que esté segura. Pero es que cuando es mentira, es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que decís mentiras, hablo de la prensa en general, luego uno tiene que entrar a desmentir, y es que no mola nada".

PUBLICIDAD

"Yo es que no entro al trapo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que os inventáis una cosa me obligáis a entrar a mí en ese juego. Y es que no es mi historia. El día que yo tenga pareja lo vais a saber. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir en mis redes sociales. Gratuito, para que luego la gente no diga que yo voy cebando historias para estar sentada en ningún plató. Gratuitamente está en mis redes sociales la explicación de esta situación. Y es un invento de la prensa. Estoy soltera y buscando" ha sentenciado.

Respecto a Bertín y sus declaraciones matizando sus palabras de que no sabía lo que es el amor y afirmando que por supuesto que ha estado enamorado tanto de ella como de su primera mujer, Sandra Domecq -madre de sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia-, Fabiola ha ironizado con que "me alegro que se haya dado cuenta. No te creas que para mí ha sido una explicación muy válida. Pero él es libre de decir lo que quiera, de sentir y pensar su vida como quiera y yo también". "Yo sé como me he sentido yo, que es lo único que puedo hablar con certeza" ha zanjado, admitiendo que en su caso sí estuvo muy enamorada del presentador durante las dos décadas que duró su relación.

PUBLICIDAD