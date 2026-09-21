Aena afirma que el "exigente" DORA III permitirá atender la demanda "durante las próximas décadas"

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Aena ha asegurado que el "exigente" Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, "garantiza una red de aeropuertos de interés general con capacidad necesaria para responder a la evolución del tráfico aéreo durante las próximas décadas", según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

La empresa pública ha resaltado que este marco regulatorio , que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031 acompañada de una subida media anual de las tarifas del 0,33%, "permite llevar a cabo las inversiones que necesitan los aeropuertos y mantener tarifas muy competitivas en un escenario exigente".

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"El plan de inversiones permitirá atender la demanda y mantener el liderazgo de España en el sector aéreo", ha añadido, afirmando que Aena "seguirá siendo el operador más eficiente en un escenario exigente".

Así, la compañía ha apuntado que este documento es "exigente al tiempo que permite reforzar el sector aeroportuario español y prepararlo para el futuro".

"La aprobación del DORA III (2027-2031) consolida la solidez del marco regulatorio español", ha aseverado Aena. Además, el operador de aeropuertos ha destacado que esta inversión es un "generador de valor para el negocio regulado", señalando que la actual "solidez financiera" de Aena le permite afrontar el DORA.

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Por último, la empresa ha recordado que está trabajando en la elaboración de su Plan Estratégico 2027-2031.