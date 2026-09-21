Anuncio contra la política cinematográfica argentina precede proyecciones en San Sebastián

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San Sebastián, 21 sep (EFE).- Un anuncio que exige la derogación de la "ley que desfinancia" el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y "destruye el cine" se proyecta en el Festival de Cine de San Sebastián antes todas las películas argentinas que participan en el certamen fuera de la Sección Oficial.

El anuncio muestra imágenes de largometrajes argentinos emblemáticos junto al texto "¿puedes imaginarte un mundo sin películas?, en Argentina el 1 de enero de 2028 entrará en vigor una ley que desfinancia el INCCA y destruye el cine argentino, exigimos su derogación".

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Con esta medida, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina muestra su oposición a la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que modifica el sistema de financiación del INCAA.

En declaraciones a EFE, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, explicó que esta reforma "supone la puntilla" para el cine argentino, "en un momento que Milei está intentando acabar con él".

Rebordinos añadió que la Academia argentina "está peleando para mantener vivo" el cine de este país y el Festival de San Sebastián quiere apoyar esta iniciativa.

Por esta razón, proyecta el anuncio antes de los pases de todas las películas argentinas, excepto las de la Sección Oficial "donde las normas de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) impiden proyectar este tipo de anuncios".

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"Para darle una mayor visibilidad al 'spot', hemos añadido un par de sesiones del Velódromo”, agregó.EFE