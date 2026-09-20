Rusos opuestos a la guerra en Ucrania votan al mediodía contra Putin

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Moscú, 20 sep (EFE).- Los rusos opuestos a la guerra en Ucrania y a la política del presidente, Vladímir Putin, acudieron en masa a las 12 de la mañana del domingo para votar en la acción opositora conocida como Mediodía por una Rusia Pacífica.

"Todas las personas que conozco quieren la paz. Yo soy una persona decente, por eso voté contra (el partido del Kremlin) Rusia Unida", comentó a EFE Sveta en un colegio del norte de Moscú en la tercera y última jornada de las elecciones legislativas.

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Similares acciones se repitieron en consulados rusos de todo el mundo, donde se repartían manzanas, el significado del único partido pacifista ruso, Yábloko, y el nuevo símbolo de la paz en este país.

Todos abogaban por el fin de la guerra, aunque algunos optaron por estropear la papeleta en señal de protesta y otros por el conocido como Voto Inteligente, es decir, votar por cualquier partido o candidato que le reste votos a Rusia Unida.

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"Nosotros votamos por los comunistas", señaló Arseni, un estudiante de posgrado.

El goteo de votantes del viernes y sábado se convirtió en un tumulto cuando el reloj marcó hoy las 12 de la mañana. En la entrada de muchos colegios electorales se formaron largas colas, integradas en su mayoría por jóvenes, pero también por adultos y algún representante de la tercera edad.

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Los miembros de las comisiones electorales no daban abasto, más aún debido a los muchos problemas que se encontraron aquellos que se opusieron a votar electrónicamente, pese a la insistencia de los encargados de poner orden en la sala.

"Todo el mundo quiere un cambio de rumbo. Especialmente, los más jóvenes, que votaron todos en papel, ya que no se fían del voto electrónico", adujo Yekaterina, de 54 años.

Un votante salió indignado del colegio y acusó a la mesa electoral de engañarle al obligarle a utilizar la terminal electrónica e impedirle ejercer su derecho al sufragio de manera tradicional.

"Por eso todos votamos contra Rusia Unida. Son unos sinvergüenzas", añadió Artur. Otra pareja de universitarias también se negó terminantemente a votar en la terminal, cuando le dijeron que al no estar empadronados en Moscú sólo podían votar telemáticamente.

La oposición al partido del Kremlin, Rusia Unida, ha denunciado que en colegios por todo el país no había papeletas, con lo que no daban más opción que el voto online, un instrumento de manipulación, según Yábloko y los comunistas.

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Votar por la paz

Había votantes solitarios, parejas, grupos de amigos e, incluso, familias enteras con hijos, que tuvieron la oportunidad de depositar la papeleta en la urna. No hubo pocos primerizos en el ejercicio de la voluntad popular.

Fue el caso de Yana, una moscovita de 18 años: "Todas mis amigas quieren lo mismo, la paz. Queremos vivir con tranquilidad". Su madre, Masha, que la miraba orgullosa, asentía: "Yo voté por el cambio, la estabilidad y la paz, todo al mismo tiempo".

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Una pareja de unos 40 años votó por el fin de la guerra y una mejoría de la situación en el país, aunque el marido, Alexandr, desconocía qué partido había apoyado su esposa, Xenia.

"Yo voté por lo más importante, la paz", dijo sonriente.

Hace dos años, en las presidenciales, la oposición también acudió en masa en la acción Mediodía contra Putin. En esta ocasión, la iniciativa surgió del primer partido ruso creado en el exilio Rusia Pacífica, liderada por Iliá Yashin, aliado del fallecido Alexéi Navalni.

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"Yo apoyo la paz y la estabilidad. ¿Quién no quiere que termine la guerra?", comentó Yelena, de 80 años.

Vencer el miedo

Muchos de los votantes con los que conversó EFE admitieron que tienen miedo de expresar públicamente su oposición a la guerra. La mayoría ni siquiera querían dar su nombre de pila.

Por temor a las represalias en sus puestos de trabajo o en la universidad, algunos jóvenes no querían salir en la cámara o pidieron después al reportero que borrara las imágenes ya grabadas.

"¿Si estoy en contra de la guerra? Eso ya es confidencial", comentó una joven de 18 años a la que esperaba en la calle su novio, de 21.

Éste, en cambio, no tuvo problema en admitir que apoyó al partido Nueva Gente, debido a que la formación a la que quería votar, Yábloko, fue excluida de las papeletas por criticar la campaña militar.

"Puede que lo sabíamos (sobre la acción) o puede ser que todo fuera fruto de la casualidad", comentó irónico Antón, de 53 años, cuando se le preguntó por qué había acudido exactamente a las 12 al colegio electoral de su barrio.

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Según el Centro Levada, un 59 % de los rusos quiere un cese de los combates en Ucrania y el pronto inicio de negociaciones de paz.EFE

(foto)(vídeo)