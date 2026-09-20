El naufragio en Indonesia con 9 muertos y 126 desaparecidos una semana después

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Yakarta, 20 sep (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia localizaron este domingo a una nueva víctima dentro del ferri hundido en el mar de Java hace una semana, mientras las autoridades y efectivos extendieron la zona de búsqueda para encontrar a las 126 personas que permanecen desaparecidas, según informaron las autoridades.

La víctima fue localizada a las 14:14 hora local (07:14 GMT) por buzos de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas), que habían comenzado horas antes a inspeccionar el interior del barco ante la posibilidad de que hubiera más cuerpos en su interior.

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El hallazgo se produjo un día después de que las autoridades recuperaran otros tres cuerpos del interior del barco, con lo que el recuento oficial de fallecidos ascendió a nueve, mientras otras 126 personas continúan desaparecidas.

El ferri "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 2:00 hora local del pasado domingo (18:00 GMT del sábado), antes de hundirse.

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La operación de búsqueda y rescate se ha prolongado durante siete días adicionales mientras las autoridades y el equipo de salvamento estudian cómo enderezar el barco, una maniobra que podría facilitar el acceso a las zonas interiores donde se teme que permanezcan más víctimas.

Los equipos de rescate mantienen desplegados medios marítimos y equipos de buceo alrededor de la embarcación, mientras las condiciones meteorológicas determinarán la continuidad de las inmersiones.

Conforme al registro de embarque, en el navío viajaban 243 personas (213 pasajeros y 30 tripulantes), de las cuales más de un centenar logró salvar la vida.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país. EFE

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(foto)(vídeo)