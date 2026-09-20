Agencias

Mueren seis presuntos yihadistas del BIFF en un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el sur de Filipinas

Imagen QH5SAAH6MRDRPDDM7I5GN7ACMQ
Guardar

Al menos seis presuntos miembros de la organización armada yihdista 'Luchadores por la Libertad Islámica de Bangsamoro' (BIFF, por sus siglas en inglés) han sido abatidos este sábado en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad filipinas en Tugunan, en la región autónoma musulmana de Bangsamoro, en el sur de Filipinas.

El tiroteo se ha desencadenado durante un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía filipina para ejecutar una orden de detención contra un prófugo conocido como alias 'Zoren', acusado de múltiples robos de vehículos con homicidio.

PUBLICIDAD

Según han informado las autoridades, en declaraciones recogidas por el diario 'Manila Bulletin', las fuerzas de seguridad filipinas fueron atacadas a tiros al aproximarse al lugar de los hechos en la localidad de Balong.

Tras el enfrentamiento, se produjo un tiroteo en el que han muerto seis presuntos miembros de los "Luchadores por la Libertad del Bangsamoro" --una organización armada yihadista que opera principalmente en la región de Mindanao, en el sur de Filipinas-- y se incautaron armas de gran calibre, entre ellas cuatro fusiles M16 y un fusil Garand.

PUBLICIDAD

Por el momento, las identidades de los fallecidos aún no han sido confirmadas por el ejército ni la policía, aunque las autoridades locales han indicado que la operación ha provocado el desplazamiento temporal de unos 350 residentes a centros de evacuación, al tiempo que han atribuido al grupo criminal actividades de narcotráfico y robos en la zona.

La Región Autónoma del Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM) no es un Estado independiente, sino una entidad territorial con un régimen de autonomía reforzada dentro de la soberanía e integridad territorial de Filipinas.

Este proceso puso fin a décadas de conflicto con el Frente de Liberación Islámica Moro (MILF, por sus siglas en inglés), aunque todavía sigue habiendo enfrentamientos contra diversos grupos yihadistas e islamistas que buscan la creación de un Estado islámico totalmente independiente y soberano regido bajo una interpretación estricta de la ley islámica (sharia) en la isla de Mindanao y las islas adyacentes del sur de Filipinas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

México tacha de "incuestionable" la carrera de Bachelet y lamenta la retirada de su candidatura para la ONU

México tacha de "incuestionable" la carrera de Bachelet y lamenta la retirada de su candidatura para la ONU

3-2. Varillas gana a Escurra y coloca a Perú en la repesca del Grupo Mundial I

Infobae

Rusia intercepta casi 200 drones ucranianos sobre Moscú en un ataque que daña una refinería de petróleo

Rusia intercepta casi 200 drones ucranianos sobre Moscú en un ataque que daña una refinería de petróleo

El campeón Monterrey cae ante el campeón Cruz Azul

Infobae

Juan Diego Flórez celebra con concierto 15 años de su proyecto social Sinfonía por el Perú

Infobae