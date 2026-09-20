Mueren seis presuntos yihadistas del BIFF en un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el sur de Filipinas

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Al menos seis presuntos miembros de la organización armada yihdista 'Luchadores por la Libertad Islámica de Bangsamoro' (BIFF, por sus siglas en inglés) han sido abatidos este sábado en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad filipinas en Tugunan, en la región autónoma musulmana de Bangsamoro, en el sur de Filipinas.

El tiroteo se ha desencadenado durante un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía filipina para ejecutar una orden de detención contra un prófugo conocido como alias 'Zoren', acusado de múltiples robos de vehículos con homicidio.

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Según han informado las autoridades, en declaraciones recogidas por el diario 'Manila Bulletin', las fuerzas de seguridad filipinas fueron atacadas a tiros al aproximarse al lugar de los hechos en la localidad de Balong.

Tras el enfrentamiento, se produjo un tiroteo en el que han muerto seis presuntos miembros de los "Luchadores por la Libertad del Bangsamoro" --una organización armada yihadista que opera principalmente en la región de Mindanao, en el sur de Filipinas-- y se incautaron armas de gran calibre, entre ellas cuatro fusiles M16 y un fusil Garand.

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Por el momento, las identidades de los fallecidos aún no han sido confirmadas por el ejército ni la policía, aunque las autoridades locales han indicado que la operación ha provocado el desplazamiento temporal de unos 350 residentes a centros de evacuación, al tiempo que han atribuido al grupo criminal actividades de narcotráfico y robos en la zona.

La Región Autónoma del Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM) no es un Estado independiente, sino una entidad territorial con un régimen de autonomía reforzada dentro de la soberanía e integridad territorial de Filipinas.

Este proceso puso fin a décadas de conflicto con el Frente de Liberación Islámica Moro (MILF, por sus siglas en inglés), aunque todavía sigue habiendo enfrentamientos contra diversos grupos yihadistas e islamistas que buscan la creación de un Estado islámico totalmente independiente y soberano regido bajo una interpretación estricta de la ley islámica (sharia) en la isla de Mindanao y las islas adyacentes del sur de Filipinas.

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