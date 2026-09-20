3-2. Varillas gana a Escurra y coloca a Perú en la repesca del Grupo Mundial I

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Lima, 19 sep (EFE).- Juan Pablo Varillas venció este sábado al paraguayo Hernán Escurra por 6-2 y 6-4 y dio a Perú el punto definitivo para llevarlo a la repesca del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2027, en la serie disputada en Lima.

Varillas venció a Escurra en el último partido de individuales y dejó la serie con un global de 3-2.

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La victoria del peruano desató la algarabía del equipo, que se unió en un círculo para abrazar a 'Juanpi' Varillas y saltar de alegría en plena cancha del Jockey Club.

En el penúltimo partido de individuales, el paraguayo Daniel Vallejo, número 58 de la clasificación mundial, ganó a Ignacio Buse (35) con parciales de 7-5, 5-7 y 6-7.

Vallejo dijo estar "muy orgulloso", tras el partido que ganó a Buse, a quien calificó como un "gran amigo".

"Creo que mucha gente tenía altas expectativas de este partido antes de la serie", añadió Vallejo, dado que junto con Buse son las primeras raquetas de Paraguay y Perú, respectivamente.

"Demostramos que somos dos jóvenes jugadores sudamericanos, que pueden dar muchas alegrías a lo largo de los años", comentó sobre la carrera que ambos están llevando adelante.

"Nacho (Buse) es un gran amigo, lo respeto muchísimo, también hay que darle la felicidad a Nacho porque hizo el mismo esfuerzo que yo, ayer (viernes) jugó más de tres horas, hoy tuvo dobles y jugamos 3 horas con 47 minutos (en el tercer partido de individuales)", comentó Vallejo.

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Su compatriota Martín Vergara calificó como una de las victorias "más importantes" en Copa Davis al triunfo que obtuvo en el partido de dobles, junto a su compañero Vallejo.

Horas antes, la dupla de Vallejo y Vergara se impuso por 2-0 (6-3 y 7-5) en el partido de dobles a Buse y Arklon Huertas en el estadio del Jockey Club del Perú.

El viernes, Buse venció por 7-6, 4-6 y 7-5 a Escurra en un disputado partido que le dio el primer punto de la serie a Perú.

Varillas dejó todo igual al imponerse 5-7, 7-6 y 6-3 a Vallejo, tras remontar un inicio en contra, y le dio el segundo punto de la serie al equipo local. EFE

(foto)