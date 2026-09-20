Miguel Bernardeau, orgulloso de 'La bola negra' ante su candidatura a los Oscar: "Me ha marcado muchísimo"

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Miguel Bernardeau ha sido uno de los rostros que no ha querido perderse la alfombra roja de Armani Beauty, que anoche reunió a la élite del cine y la moda en el marco de la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Feliz de regresar a la ciudad y en un momento especialmente dulce de su carrera, el actor se mostró muy ilusionado con el recorrido que está teniendo La bola negra, película de la que forma parte del elenco y que ha sido seleccionada como candidata española a los Oscar.

"Feliz, muy feliz por la película, muy feliz por el camino que está haciendo, súper contento", confesaba Bernardeau, que tiene claro que ahora toca seguir apoyando y promocionando la cinta para que llegue al mayor número de espectadores posible. Para el actor, esta candidatura supone además "que estamos por el buen camino", así como "una responsabilidad" y "un honor de representar a nuestro país".

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Miguel reconocía que no esperaba dar nada por sentado y que prefiere disfrutar de cada paso del camino a medida que llegan las buenas noticias. Especialmente orgulloso de haber formado parte de La bola negra, el intérprete explicaba lo mucho que este proyecto ha significado para él: "Estoy súper orgulloso de ser parte de esta película, de esta historia, de haber hecho este personaje. Me ha marcado muchísimo, me ha tocado y me ha cambiado mucho, que también creo que es de lo que va esto". Una experiencia que, como él mismo asegura, ha disfrutado enormemente.

En cuanto al momento profesional que atraviesa lo tiene claro y se muestra optimista: "Estoy en un buen momento, yo creo, estoy en un buen momento. Creo, espero", afirmaba con humildad. El actor asegura que continúa creciendo "poco a poco" y "paso a paso", siguiendo precisamente uno de los consejos que le repite Javier Ambrossi: avanzar sin prisa, pero sin detenerse.

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