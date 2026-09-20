El papa: "No hay que olvidar la Historia para no caer de nuevo en los errores del pasado"

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Ciudad del Vaticano, 20 sep (EFE).- El papa Leon XIV afirmó que "no hay que olvidar, sino aprender de la historia para no caer de nuevo en los errores del pasado" en un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la Plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense hizo esta declaración al enviar su bendición a la población de Pescantina, cerca de Verona, en Italia, que hoy se reúne en torno al monumento que recuerda a quienes fueron deportados y prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

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Durante el rezo del ángelus, León XIV afirmó que "todos ganamos alegría, inteligencia y futuro cuando la ley del amor se impone a la del cálculo, la experiencia de la misericordia amplía la del mérito, el don de la paz suspende las rivalidades y nos une en la gratitud".

Para León XIV, "es una gracia ser colaboradores de Dios, trabajar en su viña, servir a su Reino de justicia y paz. No hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios".

"Dios tiene caminos diferentes y pensamientos nuevos incluso para aquellos que se consideran los primeros y creen haberse ganado lo que son, haber merecido los resultados que han alcanzado", agregó el pontífice. EFE

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