El Ejército israelí mata a un palestino tras un intento de atropello en Cisjordania

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Jerusalén, 20 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a un palestino que, según su versión, intentó llevar a cabo un atropello contra soldados que operaban en la zona del asentamiento israelí de Ganim, en el norte de Cisjordania ocupada.

"Hace poco, fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) eliminaron a un terrorista que intentó llevar a cabo un ataque con vehículo contra fuerzas de las FDI que operaban en la zona de Ganim, en la División Menashe. No hay bajas entre nuestras fuerzas", indicó un portavoz militar en un comunicado.

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El suceso tuvo lugar aproximadamente una hora después de otro ataque en el centro de Cisjordania, en el que un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf y dejó al menos un herido grave, según el Ejército israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom.

Según medios locales, los disparos se efectuaron desde un vehículo en marcha junto a una poza donde se encontraban varios bañistas israelíes. Por el momento, no se ha establecido ninguna relación entre ambos incidentes.

Los ataques se produjeron pocas horas antes del comienzo de Yom Kipur (Día de la Expiación), la jornada más sagrada del calendario judío, que comienza este domingo al anochecer y se prolonga durante unas 25 horas.

Durante la festividad, los judíos observantes se abstienen de comer y beber, así como de realizar diversas actividades, mientras la actividad comercial, el transporte y buena parte de la vida pública quedan prácticamente paralizados en Israel. EFE