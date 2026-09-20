Líder comunista destaca que comicios se celebran en tiempos de guerra al depositar su voto

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Moscú, 20 sep (EFE).- El veterano líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Guennadi Ziuganov, destacó este domingo que las actuales elecciones legislativas en el país se celebran en tiempos de guerra al depositar su voto en un colegio electoral de Moscú.

"Estas elecciones son diferentes a las anteriores. Ante todo, se celebran en un entorno de guerra, lo que supone una responsabilidad adicional para todo el proceso electoral", dijo Ziuganov, citado por la prensa rusa.

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Se trata de las primera elecciones legislativas que celebra Rusia desde el inicio de la llamada "operación militar especial" en Ucrania.

La participación en los comicios, que comenzaron el viernes, superó en la mañana del domingo el 45 %, mientras el número de las personas que votaron a distancia alcanzó los seis millones de electores, anunciaron hoy las autoridades electorales del país.

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El único partido pacifista, Yábloko, que fue excluido de los comicios, pero cuenta con observadores electorales, denunció que en algunos lugares los ciudadanos no pudieron ejercer el derecho al sufragio en papel porque alguien lo había hecho en su nombre por internet, sin que les dieran ninguna explicación.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan cerca de un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.

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A la vez, los sondeos independientes de ExtremeScan otorgan al PCR un 16 % de intención de voto, sólo 8 puntos menos que a RU, sin contar el voto de protesta que esa formación podría recibir de los sectores más críticos con el Kremlin y la guerra en Ucrania.

El líder de los comunistas, a diferencia de las autoridades rusas, incluidos el presidente, el primer ministro y otros altos cargos, votó de forma presencial.

Y es que la formación no se fía del voto electrónico ya que opina que esta se presta a manipulación, que puede provenir tanto del exterior, como desde dentro.EFE

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