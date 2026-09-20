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Andreas Christensen sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo

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El defensa del FC Barcelona Andreas Christensen sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, que se produjo el sábado en la victoria de su equipo ante el Sevilla FC (1-3), que le mantendrá varias semanas de baja, ha desvelado este domingo la entidad azulgrana.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Será baja durante las próximas semanas y su evolución marcará su disponibilidad", confirmó el club catalán en un comunicado.

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El danés se lesionó en la segunda parte del encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el minuto 59, y tuvo que ser sustituido por Gerard Martín. A pesar de que el club no ha ofrecido periodo estimado de baja, el futbolista podría estar entre cuatro y cinco semanas alejado de los terrenos de juego.

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