Johnny Depp descubre sus pinturas a China y apunta a España o México como destinos

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Shanghái (China), 20 sep (EFE).- El actor estadounidense Johnny Depp inauguró hoy en la megalópolis oriental china de Shanghái su última exposición de pintura, con la que busca seguir dando a conocer una faceta artística que durante años ocultó al mundo, y que podría tener España o México como próximas paradas.

La muestra se titula 'Figures of the Fringe' ('Personajes marginales'), y se enmarca dentro de su serie de exposiciones 'A Bunch of Stuff' ('Un puñado de cosas'), la cual debutó en Nueva York y tuvo su primera aventura internacional en Tokio.

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Ahora, en su primera exposición en solitario en China, Depp plantea un despliegue emocional marcado precisamente por los personajes que ha interpretado desde los 90 y que han moldeado la percepción que el público tiene de él: marginados, excéntricos, fugitivos, antihéroes, egos fragmentados...

Así, comenzando por un terreno más familiar como los recuerdos cinematográficos, los visitantes se sumergen en el mundo visual e íntimo de Depp y empiezan a entender la forma en la que ve el mundo y se ve a sí mismo, no solo a través de sus ídolos y autorretratos sino de trazos llenos de humor y romance, que juegan con lo grotesco.

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El recorrido se compone de más de 60 obras originales -pinturas, dibujos y collages realizados desde que tenía unos veinte años-, objetos personales de sus casas y estudios o una sala audiovisual en 360 grados narrada por el propio Depp.

La exposición abrió sus puertas a mediados de agosto y se prolongará hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái, un entorno de marcado estilo industrial -no en vano, se trata de antiguo almacén de carbón- en la margen oriental del río que divide la ciudad, el Huangpu.

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Barcelona, Madrid, Miami

Detrás de la concepción de esta serie de exposiciones hay dos empresas españolas: la agencia de 'marketing' y entretenimiento NSN, cofundada por el legendario exfutbolista Andrés Iniesta, y Stoneweg Places & Experiences, cuyo fundador, Jaume Sabater, empezó a definir junto a Depp la forma del proyecto hace tres años.

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"Johnny Depp es un artista en mayúsculas. Evidentemente, es mucho más conocido por su faceta como actor, pero lleva muchísimos años con una capacidad artística extraordinaria en muchos ámbitos: en el del arte (pictórico), que es en lo que más nos hemos centrado aquí, pero también en la música", explicó en declaraciones a EFE.

Tal fue el celo de Depp con su faceta pictórica que, durante años, escondía sus obras en un garaje para que nadie las viera; como curiosidad, en su página de Wikipedia en español ni siquiera se hace mención a ella, aunque sí en la versión en inglés.

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Sabater cree que la exposición permite conocer "lo que es Johnny Depp como persona, y lo que ha ido viviendo también en sus experiencias, y no solo a través de su posición como actor".

La voluntad de generar un recorrido refleja el carácter itinerante de la exposición, y eso es algo para lo que el empresario catalán tiene buenas noticias para los seguidores de Depp en España y en Iberoamérica: "Se está trabajando en la continuidad del proyecto y en su expansión internacional, a otras ciudades en Asia, pero al mismo tiempo Miami, México, y como no puede ser de otra manera, a España".

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En este último sentido, el promotor de la muestra avanza que su intención es que visite tanto Barcelona como Madrid.

"Es una cuestión de definir ciudades y culturas que tengan interés en recibir el proyecto y donde se pueda ver cómo hay (unión entre) la cultura local con este lenguaje del proyecto, de la obra y el arte de Johnny Depp". EFE

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(foto) (vídeo)