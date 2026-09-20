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J.J. Spaun gana el BMW PGA y logra su primer título en el DP World Tour

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Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- El estadounidense J.J. Spaun logró este domingo la victoria final en el Campeonato BMW PGA, uno del torneos de las Rolex Series del DP World Tour.

Spaun, de 36 años, número 17 del mundo y ganador US Open de 2025 firmó su primer título en el circuito europeo gracias a una última vuelta de 67 impactos (-5) para 271 totales (17 bajo par).

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El golfista de Los Ángeles aventajó en dos golpes un cuarteto formado por el número 2 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy; el australiano Adam Scott, el inglés Aaron Rai y el español Manuel Elvira. EFE

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