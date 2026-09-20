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Japón y Corea del Sur denuncian un nuevo lanzamiento de un misil norcoreano

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Las autoridades de Japón y Corea del Sur han denunciado este domingo el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, apenas una semana después de que disparara varios proyectiles balísticos en protesta por los ejercicios militares que ejecutaron de manera conjunta Seúl, Washington y Tokio.

El Ministerio de Defensa de Japón ha señalado que el misil cayó fuera de su zona económica exclusiva, informa la cadena de televisión NHK, mientras que el Estado Mayor Conjunto surcoreano, según la agencia Yonhap, ha señalado que el proyectil ha sido disparado el hacia el mar del Este, que Tokio denomina mar de Japón.

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La última vez que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance sobre esa área fue el 12 de septiembre, un día después de que concluyera un ejercicio militar de cinco días en el que participaron los ejércitos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

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