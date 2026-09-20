Grupo Firme orquesta una "celebración colectiva" de la música regional mexicana en el Roig Arena

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El mexicano Grupo Firme reunió este sábado por la noche a más de 11.000 personas en el Roig Arena de València en el arranque de su gira española 'La Primera Europeda', y donde orquestó toda una "celebración colectiva" de la música regional de su país.

La formación liderada por Eduin Caz ofreció un concierto de tres horas en el que recorrió algunos de los temas más destacados de su repertorio, empezando con 'Alégale al Umpire' para el arranque, a la que siguieron 'Pídeme', 'Felicidades' y 'Juro Por Dios', que dieron paso a una noche marcada por el ritmo y la conexión entre la banda y sus seguidores, según ha informado el auditorio en un comunicado.

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El concierto se desarrolló en un ambiente festivo y con un "marcado sentimiento de pertenencia" entre un público mayoritariamente de origen mexicano. Muchos de los asistentes, ataviados de negro con sombreros, botas y otros elementos característicos de la estética vinculada a la música regional mexicana, acompañaron a la formación coreando sus canciones y para convertir las gradas y la pista de Roig Arena en una "celebración colectiva".

A lo largo de la noche sonaron algunos de los temas más populares de Grupo Firme, como 'El Amor de Su Vida', originalmente publicado junto a Grupo Frontera; 'El Tóxico' y 'Yo Ya No Vuelvo Contigo'. El repertorio también incluyó canciones especialmente celebradas por sus seguidores, entre ellas, 'Ya Supérame', 'Al Final Del Día' y 'En Tu Perra Vida', con algunos de los momentos de mayor participación del público.

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La noche también dejó espacio para los homenajes, con una interpretación de 'Así Fue' en recuerdo del mítico Juan Gabriel. Como broche final, Grupo Firme eligió 'Gracias', una canción con la que reivindica "seguir adelante frente a las críticas y las opiniones ajenas".