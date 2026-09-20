Un incendio en las vías obliga a suspender temporalmente el metro de Bangkok

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Bangkok, 20 sep (EFE).- El servicio de tren eléctrico de la línea azul, una de las principales arterias del Metro de Bangkok (MRT), fue suspendido este domingo debido a un incendio registrado en las inmediaciones de las vías.

Según informó la empresa operadora, Autopistas y Metro de Bangkok (BEM, en inglés) en su cuenta de Facebook, el incendio se produjo entre las estaciones de Tao Poon y Bang Pho, situadas al norte del centro de la capital tailandesa y conectadas con importantes zonas residenciales y de transporte de la ciudad.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 hora local (05.30 GMT), según la información difundida por BEM, que indicó inicialmente que el servicio había quedado interrumpido en todas las estaciones mientras equipos de emergencia y organismos competentes trabajaban para controlar la situación.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran las llamas en mitad de la vía, así como una columna de humo de varios metros que alcanzó también edificios cercanos.

Los pasajeros que se encontraban en el edificio de la estación afectada fueron evacuados, mientras equipos de bomberos acudieron al lugar y las autoridades investigan las causas del incendio.

BEM aseguró que está acelerando las labores necesarias para restablecer el servicio "lo antes posible y de forma segura", y subrayó que la seguridad de los pasajeros y del personal es su prioridad.

La compañía pidió disculpas por las molestias ocasionadas y afirmó que proporcionará asistencia y facilidades a los pasajeros afectados. EFE

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