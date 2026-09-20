Interrogan a tres sospechosos sobre nueve mujeres asesinadas en la misma zona de Sudáfrica

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Nairobi, 20 sep (EFE).- Tres sospechosos han sido citados para ser interrogados tras el hallazgo de los cuerpos de nueve mujeres asesinadas en el municipio de Ekurhuleni, situado al este de Johannesburgo, en los dos últimos meses, informó este domingo el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia.

"Actualmente, hay tres personas de interés que han sido citadas para ser interrogadas", afirmó Cachalia en una rueda de prensa en Pretoria del Comité Interministerial sobre Violencia de Género y Feminicidio.

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"Estas investigaciones no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados. Hay algunos indicios de diferentes 'modus operandi' y diferentes motivos", subrayó el ministro.

Cachalia recordó la creación de un "equipo multidisciplinario" para investigar los asesinatos y enfatizó su "compromiso de llevar ante la Justicia a los autores de estos atroces crímenes".

En la rueda de prensa, el Comité informó de que el Departamento (Ministerio) de Desarrollo Social comenzó a brindar apoyo psicosocial a las familias de las víctimas identificadas.

También instó a la población a "no difundir información no verificada, material gráfico ni especulaciones que puedan causar mayor angustia a las familias afectadas o comprometer la investigación".

Este miércoles, la Policía reveló que "un sospechoso ha sido detenido en relación con uno de los asesinatos cometidos en julio".

Tras el primer asesinato registrado el pasado 15 de julio, precisó, las fuerzas del orden detuvieron a la pareja de la víctima.

Asimismo, la Policía anunció entonces que busca a otra persona relacionada con el caso y ofreció una recompensa de 400.000 rands (unos 21.300 euros) a cambio de "cualquier información" que haga avanzar las investigaciones.

De momento, la Policía no ha confirmado si la persona detenida y la que se encuentra en búsqueda guardan relación con más de uno de los asesinatos.

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y Down Park.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, exigió este martes a la Policía priorizar la investigación de estos crímenes.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó Cachalia el pasado 28 de agosto. EFE