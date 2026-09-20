Agencias

Hezbolá apela a la resistencia como "unica manera de liberar" Líbano mientras continúan los ataques israelíes

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El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha apelado a la resistencia del pueblo libanés como "única manera de liberar la tierra", a medida que continúan los bombardeos israelíes sobre el sur del país.

"La resistencia es la única manera de liberar la tierra", ha afirmado Qassem en una comparecencia este sábado, en la que ha destacado la experiencia de Líbano en este sentido, además de la de Palestina, a pesar de la gran disparidad militar que existe con respecto a Israel.

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Mientras tanto, este domingo se han registrado nuevos bombardeos sobre el sur de Líbano, en concreto en las afueras de la ciudad de Aita al Jabal, en el distrito de Bint Jbeil, así como en Zawtar al Sharqiyá, según ha informado la agencia estatal de noticias libanesa.

A estos ataques se suman otros tantos que han ido cayendo desde este pasada madrugada en áreas del estratégico valle de Wadi Saluki, desde el que Hezbolá suele dirigir sus ataques contra territorio israelí, Wadi al Hujeir, y las localidades de Mansouri y Beit al Siyad.

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