Arrestado exgeneral de Guardia Republicana de Al Asad acusado de dirigir ataques a civiles

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Damasco, 20 sep (EFE).- Un ex general de las fuerzas de la Guardia Republicana del derrocado presidente sirio Bachar al Asad fue detenido por los servicios de seguridad del nuevo Gobierno de Damasco, que le acusa de gestionar ataques contra varias ciudades durante el conflicto civil que duró catorce años.

Un comunicado oficial, reproducido en las últimas horas por los medios sirios, explica que se trata del mayor general Ahmed Ismail, un "alto mando de la Guardia Republicana durante el régimen anterior", acusado de "participar en la gestión de los ataques militares contra las ciudades de Alepo, Daraa y Al Guta Oriental" durante el conflicto sirio.

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También asegura que Ismail "permaneció en su cargo hasta la liberación de Siria" tras el derrocamiento del régimen de Al Asad en diciembre de 2024, si bien no especifica dónde exactamente, cómo y cuándo fue arrestado.

Ismail es el último en una serie de detenciones de oficiales del gobierno de Al Asad acusados de asesinatos, torturas y masacres.

Las fuerzas de seguridad de la nueva Siria han intensificando sus operativos en los últimos meses contra ex militares y altos oficiales de Al Asad, coincidiendo con el inicio de los procesos judiciales en el país árabe contra varios de los que han sido detenidos tras la caída del régimen en diciembre de 2024.

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Según la televisión oficial Al Ikhbariya, el pasado viernes las fuerzas de seguridad detuvieron, en cooperación con la Dirección Antiterrorista de la Gobernación de Tartus (norte), a cinco oficiales y comandantes de alto rango de la Fuerza Aérea del antiguo régimen.

También el pasado día 11 las autoridades de Damasco anunciaron la detención de nueve expilotos militares acusados de participar en "numerosos crímenes y violaciones contra ciudadanos sirios en varias provincias".

Entre los que han sido juzgados y condenados figuran el ex gran muftí Ahmad Hasun, el que era la máxima autoridad religiosa oficial, así como Wassim al Asad, primo del derrocado dictador, sentenciados a cadena perpetua y a muerte, respectivamente. EFE

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