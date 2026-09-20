El presidente hutí afirma que el grupo seguirá luchando para poner fin al bloqueo saudí

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Saná, 20 sep (EFE).- Mahdi al Mashat, presidente del Consejo Político Supremo de los hutíes, el órgano ejecutivo en las zonas de Yemen controladas por el grupo, afirmó este domingo que el movimiento continuará con su campaña para poner fin a la "agresión saudí y bloqueo del Yemen", en medio de una fuerte ofensiva en contra de Riad y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"Hoy, como Gobierno, ejército y pueblo hutíes, bajo el liderazgo del sabio líder, Abdelmalek al Huti, avanzamos, confiando en Dios, hacia el fin de la injusta agresión saudí y del bloqueo contra nuestro país", afirmó Al Mashat en un discurso televisado con motivo del 12 aniversario de la toma de Saná, en septiembre de 2014.

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El líder hutí señaló que entre sus demandas figuran "la reapertura de los aeropuertos y puertos, la recuperación de las riquezas nacionales, el pago de indemnizaciones, el respeto a la soberanía y la retirada de cada palmo ocupado", al tiempo que las describió como derechos reconocidos por los "principios religiosos, la naturaleza humana y el derecho internacional".

Apuntó que perseguir estos objetivos constituye "la vía menos costosa y más beneficiosa para todos".

Al Mashat también elogió a las fuerzas hutíes por sus recientes avances militares en la costa del mar Rojo y aseguró que habían expulsado a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí de todos los distritos de la provincia de Al Hudeida (oeste) y de varios distritos de la provincia de Taiz (suroeste).

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El discurso se produjo mientras el conflicto yemení entra en otro periodo de intensos combates después de varios años de relativa desescalada.

Justo tras el discurso, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, señaló en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X que durante las últimas 24 horas las fuerzas aéreas saudíes llevaron a cabo "28 ataques aéreos utilizando aviones F-15 y Typhoon que despegaron de las bases de Jamis Mushait y Taif, dirigidos contra las gobernaciones de Taiz, Al Yau y Marib".

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Los hutíes tomaron Saná en septiembre de 2014 y posteriormente ampliaron su control sobre amplias zonas del norte y oeste del Yemen, lo que provocó la intervención militar de una coalición militar liderada por Arabia Saudí en marzo de 2015 en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido. EFE