Trasladados a EEUU 18 acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

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Este domingo han sido trasladados desde Haití a Estados Unidos 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, entre ellas varios exmilitares colombianos que permanecían detenidos en ese país.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, ha informado de que los sospechosos han sido trasladados en un avión militar estadounidense.

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"Hoy comienza la siguiente gran fase en nuestra búsqueda de responsabilidades por el asesinato del presidente Jovenel Moïse", ha apuntado Reding en una publicación difundida en redes sociales.

Reding ha explicado que hay 30 personas formalmente acusadas en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato en una causa que continúa abierta para localizar tanto a quienes ejecutaron como a quienes financiaron facilitaron o apoyaron el plan. "Cinco años después, seguimos llevando acusados ante tribunales estadounidenses y no hemos terminado", ha advertido.

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Las autoridades estadounidenses no han revelado los nombres de las 18 personas trasladadas. Sin embargo, entre los sospechosos que permanecían detenidos en Haití se encontraban más de una decena de exmilitares colombianos y un antiguo funcionario haitiano.

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido que la conspiración involucró a personas en Haití, Colombia y territorio estadounidense. Así, fueron reclutados 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de otros participantes haitianos y estadounidenses.

Moïse murió tras ser tiroteado dentro de su vivienda en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. En mayo de 2026, un jurado federal en Miami ya declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.

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