Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

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Las autoridades ucranianas han informado este domingo de la muerte de otro menor de edad por el ataque que las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron en la víspera sobre la región de Kiev, sumándose así a las otras tres que se registraron.

"Lamentablemente, tenemos noticias trágicas. Un niño herido en un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital", ha comunicado el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, a través de un mensaje en sus redes sociales.

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"Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido. Esta es una pérdida irreparable", ha expresado Tkachenko, quien ha recordado que ya en la víspera una madre y sus dos hijos fallecieron en Fastiv como consecuencia de uno de estos ataques

Tkachenko ha denunciado que la región de Kiev viene siendo objetivo de los ataques del Ejército ruso desde este sábado, incluidos los distritos de Fastiv, que ha sido el más afectado, de Vishgorod, Obujiv y Buchanski. "Los ataques con drones en la región continúan", ha alertado.

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