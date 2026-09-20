Anna Ferrer Padilla, emocionada tras darse el 'sí, quiero' con Mario Cristóbal: "Siempre es bonito escucharlo"

Anna Padilla y Mario Cristóbal tras darse el "sí, quiero" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una romántica boda celebrada en Zahara, Cádiz, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Visiblemente emocionados y todavía vestidos de novios, los recién casados salían tras la ceremonia para atender a la prensa, brindar ante las cámaras y compartir sus primeras impresiones de un día que ambos han definido como "muy bonito" y "un sueño". "Hemos llorado muchísimo, pero muy bien, muy feliz, la verdad", confesaba Anna nada más salir, mientras Mario aseguraba que había sido "una pasada, un sueño, súper nuestro, familiar".

Pero si hay un momento que Anna guarda de manera especial de esta ceremonia tan emotiva es el de las palabras que le dedicó su ya marido: "Yo creo que las palabras que me ha dicho Mario, que ha sido un... Decirnos lo que nos hemos dicho, que ya lo sabíamos, pero bueno, siempre es bonito escucharlo, la verdad", explicaba la recién casada. Una emoción que compartía su marido, que reconocía que se trató de algo "muy personal": "Nada que no le haya dicho en casa todos los días. Ha sido muy personal, pero bueno, decirlo delante de la gente. Ha sido bastante especial y bonito".

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La hija de Paz Padilla también ha explicado que tanto ella como Mario han cuidado al máximo cada detalle para conseguir que la celebración fuese muy personal y reflejase quiénes son. "Queríamos que fuera muy nuestra y que la gente la sintiera así, que nos reconociera en cada momento", aseguraba, destacando también las palabras que les dedicaron sus amigos. Tras una ceremonia en la que la música, la decoración y los discursos han tenido un gran protagonismo, la joven confesaba que ya solo tenía ganas de "ponernos a bailar y disfrutar".

Muy emocionada también se ha mostrado Paz Padilla, que ha ejercido de madrina de su hija luciendo un elegante vestido verde. Anna reconocía que su madre también ha vivido la jornada entre lágrimas: "Yo creo que ha llorado muchísimo también y ha sido muy bonito". La celebración ha reunido a los amigos y familiares más íntimos de la pareja, entre ellos rostros como Anita Matamoros y Leire Ortiz, que han disfrutado de una gran fiesta gaditana marcada por el fuerte viento de Levante.

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Entre sonrisas, complicidad y todavía visiblemente emocionados, los recién casados han posado ante las cámaras y han protagonizado un romántico beso. "Muchísimas gracias. Nos vamos a bailar", anunciaba la novia antes de marcharse junto a Mario para continuar celebrando su gran día rodeados de sus seres queridos.