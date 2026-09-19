La temperaturas se mantendrán este domingo estables con cielos despejados en la mayor parte del país

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La situación meteorológica de este domingo estará marcada por la estabilidad y el predominio de las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país. No obstante, se esperan intervalos nubosos en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, áreas mediterráneas y zonas del interior sureste, según los datos de la Aemet.

En el Estrecho y Melilla podrían registrarse lloviznas, mientras que existe posibilidad de algún chubasco aislado en puntos del litoral sureste, aunque la tendencia general será a que los cielos se despejen.

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En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada, tendiendo a poco nuboso. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Además, podría producirse una entrada de calima en altura.

Las temperaturas subirán en la mitad norte peninsular, mientras que se mantendrán con pocos cambios en el resto, con algún descenso de las mínimas en el sureste. Los termómetros podrían superar los 35 grados en las depresiones del suroeste peninsular, sin descartarse también en el Miño. Asimismo, se esperan noches tropicales en zonas del Mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir. En Canarias habrá pocos cambios térmicos.

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En cuanto al viento, soplará moderado de componente este en el Cantábrico y los litorales del sur peninsular, con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy fuertes en Cádiz.

En los litorales del sureste predominarán los vientos del norte y nordeste, moderados y con posibles intervalos fuertes en los de Galicia. En los archipiélagos serán flojos a moderados, mientras que en el resto predominará el viento flojo de componente este.

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