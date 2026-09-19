Hamás intensifica los contactos ante la escalada de violencia en la Franja de Gaza

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El líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha advertido del empeoramiento de la situación en la Franja de Gaza y ha llamado a los países mediadores para exigir el cese inmediato de la escalada de ataques y el cumplimiento estricto de las obligaciones pactadas en la primera fase del plan de paz elaborado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por el diario 'Filastin', Al Haya ha trasladado a los mediadores y a Gobiernos aliados su inquietud ante el repunte de los ataques durante el conflicto. Asimismo, el dirigente palestino ha advertido del rápido deterioro de la crisis humanitaria en el enclave ante la proximidad del invierno, agravada por el bloqueo a la entrada de maquinaria pesada para las labores de reestructuración y la restricción en el suministro de refugios temporales, tiendas de campaña y equipos de protección contra el frío.

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Hamás ha denunciado por tanto que la reanudación de los ataques selectivos y las operaciones militares --que dicen extenderse a Cisjordania y a los accesos de la mezquita de Al Aqsa-- socavan las perspectivas de estabilización e incumplen los compromisos multilaterales sobre recuperación y reconstrucción. Por ello, ha instado a las partes mediadoras, los representantes de Egipto y Qatar, a ejercer la presión necesaria para autorizar de forma inmediata la entrada de material de rescate y auxilio.

Por su parte, los países mediadores han reafirmado durante las conversaciones su compromiso de mantener la asistencia de emergencia a la población civil y han asegurado que continuarán las gestiones diplomáticas con los actores con capacidad de influencia para garantizar la aplicación íntegra del acuerdo formulado por la Casa Blanca.

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