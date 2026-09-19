Macron refuta el mapa de Trump: es "una evidencia" que San Pedro y Miquelón es Francia

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París, 19 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, respondió este sábado al mapa publicado por Donald Trump en el que aparecía San Pedro y Miquelón bajo la bandera estadounidense afirmando que "es una evidencia" que el archipiélago, situado frente a las costas de Canadá, es territorio francés.

"Es una evidencia para nosotros que es un territorio francés y un territorio unido a Francia. Está orgulloso de ser francés, como lo estamos nosotros", dijo Macron a su llegada al archipiélago, donde este domingo recibirá al presidente de Canadá, Mark Carney.

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El presidente francés recordó además el papel de San Pedro y Miquelón durante la Segunda Guerra Mundial, al señalar que fue "un territorio liberado por la Francia Libre".

"No hay debate, no hay discusión", afirmó Macron, quien añadió que Francia no necesita reafirmar constantemente su soberanía sobre el archipiélago. "No vamos a afirmarlo todas las mañanas porque haya gente con ideas extrañas o cosas extrañas. Es una evidencia", señaló.

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"No hay que estar tan obsesionado con enviar mensajes. Es, ante todo, una afirmación para nosotros mismos y, por tanto, es importante", manifestó al ser preguntado por la razón por la que no había respondido al presidente estadounidense.

La respuesta de Macron se produjo después de que Trump publicara a comienzos de septiembre una imagen de un mapa de América del Norte en la que Canadá, Groenlandia, México, Islandia y varios territorios franceses, entre ellos San Pedro y Miquelón, aparecían cubiertos por la bandera estadounidense. La publicación generó críticas en varios de los países y territorios representados.

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El presidente francés destacó el carácter estratégico del territorio y la necesidad de reforzar la cooperación con Canadá, especialmente en materia económica, de defensa y de seguridad en el Atlántico Norte. EFE