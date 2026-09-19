Bolivia vence a Hong Kong 3-0 y se clasifica a la repesca para el Grupo Mundial I

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Santa Cruz (Bolivia), 19 sep (EFE).- Bolivia se clasificó a la repesca para el Grupo Mundial I de la Copa Davis al aumentar a 3-0 su ventaja en la serie frente a Hong Kong en el partido de dobles jugado este sábado, en el que los locales Murkel Dellien y Federico Zeballos derrotaron a los hongkoneses Sui Chi Nicholas Cheng y Tsz Fu Wong por un doble 6-2.

La victoria de la dupla suramericana puso el broche de oro a la presentación de la selección de Bolivia, puesto que en la víspera también ganó los dos partidos de sencillos.

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En el primer juego, el boliviano Hugo Dellien venció 6-4 y 6-1 a Fu Wang Choi y en el segundo Juan Carlos Prado derrotó al asiático Tsz Fu Wong con marcadores de 6-2 y 6-1.

Tras la victoria del sábado, Dellien expresó a los medios su motivación al jugar en casa y elogió a su rival, con el que se enfrentó por primera vez en una competencia internacional.

También fueron programados para este sábado los partidos entre Boris Arias y Sin Hang Tam, además de Juan Carlos Prado contra Fu Wang Choi, pero quedaron como simple trámite dada la victoria de Bolivia en los tres duelos previos.

Bolivia volvió a la senda de la victoria después de dos caídas sucesivas, la primera ante Uruguay, cuando alcanzó el Grupo Mundial I. Un año después jugó los 'playoffs' del Grupo Mundial I y nuevamente perdió ante República Dominicana. EFE

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(foto)