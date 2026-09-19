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El embajador de EEUU en Dinamarca considera el acuerdo sobre Groenlandia "una gran victoria" para todos

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El embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, ha afirmado este sábado que el acuerdo anunciado el viernes entre Washington y Copenhague sobre Groenlandia es "una gran victoria" para todas las partes.

"Esta es una gran victoria para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados de la OTAN", ha afirmado Howery en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Estamos deseando trabajar con nuestros socios y amigos del Reino de Dinamarca para aplicar este histórico acuerdo que refuerza la seguridad y la defensa en el Ártico durante las próximas generaciones", ha añadido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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