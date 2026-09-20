2-0. Nico Paz no basta ante un Frosinone que doblega al Como

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Roma, 20 sep (EFE).- El Como cayó este domingo por 2-0 ante el Frosinone y perdió su imbatibilidad pese a la gran actuación del argentino Nico Paz, principal argumento del conjunto dirigido por el español Cesc Fàbregas, que se vio superado por el buen partido de un recién ascendido.

El Como tuvo la iniciativa desde el principio, con Anastasios Douvikas como referencia ofensiva y con Luis Milla y Nico Paz con las llaves del centro del campo. En el minuto 7, el conjunto 'lariani' estuvo cerca de adelantarse con una triple ocasión que terminó sacando el Frosinone bajo palos.

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Cuando el Como asediaba la portería local, el Frosinone aprovechó la primera ocasión que tuvo para tomar ventaja, con un tanto del italiano Giacomo Calò, que se benefició de un rebote en la defensa a pase de Romano Schmid y batió a Jean Butez.

El Como siguió en busca del empate y Nico Paz rozó el tanto en el minuto 11 con un disparo que salió junto al palo. Durante la primera mitad, el equipo de Fàbregas mantuvo la posesión y no le pesó comenzar perdiendo, pero se mostró poco eficaz de cara a puerta y acusaron esta falta de gol.

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El Frosinone, equipo de la ciudad homónima situada entre Roma y Nápoles, también encontró espacios para hacer daño al contraataque y tuvo varias ocasiones para ampliar su ventaja. Antes del descanso, el Como volvió a acercarse al empate, con un cabezazo de Nico Paz que se estrelló en el palo en el minuto 43.

Pero el Frosinone respondió de inmediato y, ya en el tiempo añadido de la primera parte, Giorgi Kvernadze hizo el 2-0 tras recibir un pase de Schmid y definir ante Butez.

Tras el descanso, Cesc Fàbregas reaccionó con un triple cambio y dio entrada a Moise Kean, Samuele Ricci y Jesús Rodríguez. El Como salió de nuevo en busca del gol pero se encontró enfrente a un rival muy metido en el partido.

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Rodríguez fue una de las principales amenazas del Como en este tramo y en el minuto 70 casi recorta distancias con un potente disparo desde la frontal.

Los locales defendieron con orden su ventaja, también amenazaron con más oportunidades e incluso celebraron un tercer gol que fue finalmente anulado.

Con esta victoria, el Frosinone se situó en quinta posición tras un arranque liguero muy destacado; mientras que el Como, invicto hasta este domingo, se encuentra sexto con los mismos puntos que su rival, diez.