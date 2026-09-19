Del brazo de su madre: Anna Padilla se da el 'sí, quiero' con Mario Cristóbal en una emotiva boda en Cádiz

19/09/2026 Anna Padilla y Mario Cristóbal tras darse el 'sí quiero'. Anna Padilla y Mario Cristóbal ya son marido y mujer. La pareja ha celebrado este sábado su esperada boda en Cádiz, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, en una jornada marcada por la emoción, la felicidad y los nervios propios de uno de los días más importantes de sus vidas. Anna, visiblemente feliz e impaciente por dar el paso, ha deslumbrado vestida de blanco con su espectacular vestido de novia, luciendo radiante en una jornada que llevaba tiempo esperando junto al hombre con el que comparte su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Anna Padilla y Mario Cristóbal ya son marido y mujer. La pareja ha celebrado este sábado su esperada boda en Cádiz, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, en una jornada marcada por la emoción, la felicidad y los nervios propios de uno de los días más importantes de sus vidas. Anna, visiblemente feliz e impaciente por dar el paso, ha deslumbrado vestida de blanco con su espectacular vestido de novia, luciendo radiante en una jornada que llevaba tiempo esperando junto al hombre con el que comparte su vida.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo ha protagonizado Paz Padilla. La presentadora, que no podía ocultar la emoción al ver a su hija dar este importante paso, ha sido además la encargada de acompañar a Anna hasta el altar. De esta manera, madre e hija han compartido un instante especialmente significativo, dejando una de las imágenes más especiales de esta boda gaditana.

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Anna tampoco ha querido ceñirse a todas las tradiciones habituales de este tipo de celebraciones. Entre ellas, la pareja decidió pasar junta la noche previa al enlace, rompiendo con la costumbre de que los novios duerman separados antes de darse el 'sí, quiero'. Una muestra más de que Anna y Mario han querido vivir su boda a su manera, priorizando sus propios deseos por encima de los convencionalismos.

La historia de amor de Anna y Mario comenzó mucho antes de convertirse en pareja. Se conocían desde hacía años, aunque no fue hasta hace alrededor de cuatro cuando su relación dio un paso adelante y comenzaron su historia de amor. Ahora, después de ese camino compartido, han sellado su compromiso en Cádiz junto a las personas que más quieren. Una celebración familiar y llena de emoción en la que Anna y Mario han podido cumplir su deseo de convertirse en marido y mujer.

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