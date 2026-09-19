Colombia recupera los cuerpos de las cuatro médicas fallecidas en una avioneta accidentada

Guardar

Bogotá, 19 sep (EFE).- La Fuerza Aérea Colombiana recuperó este sábado los cuerpos de las cuatro médicas que murieron en el accidente de una avioneta que realizaba una misión de atención sanitaria en el departamento del Chocó (oeste), informó el presidente del país suramericano, Abelardo de La Espriella, quien dijo que el cuerpo del piloto será recuperado posiblemente este domingo.

"Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto (del pasado 10 de agosto)", afirmó el mandatario -en un mensaje publicado en su cuenta de X-.

PUBLICIDAD

De la Espriella expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas y destacó la labor de las profesionales sanitarias: "Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social".

El accidente ocurrió el pasado domingo, 13 de septiembre, cuando la avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

La aeronave tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), mientras sobrevolaba una zona boscosa situada entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

Las cinco personas que viajaban en el avión habían permanecido en Condoto, donde participaron en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y de localidades vecinas, según la información proporcionada por las autoridades. EFE