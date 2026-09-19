Agencias

Muere Sandro Mazzola, leyenda del Inter, a los 83 años

Imagen WY3KSIDPLFGVRCXNEKWEQCOC2A
Guardar

El exfutbolista italiano Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, ha fallecido este sábado a los 83 años, ha confirmado su exequipo, con el que conquistó durante 17 temporadas cuatro títulos de la Serie A, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

"El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, su vicepresidente Javier Zanetti, su entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y toda la afición del Inter se unen en el profundo duelo por el fallecimiento de Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol mundial. En su memoria, expresan su más sentido pésame a su familia", anunció la entidad 'nerazzurra'.

PUBLICIDAD

El centrocampista de Turín pasó toda su carrera profesional, de 17 años (1960-1977), en el Inter, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes de la historia del club. En total, marcó 158 goles en 565 partidos oficiales con el equipo, con el que ganó cuatro títulos de la Serie A (1963, 1965, 1966 y 1971), dos Copas de Europa (1964 y 1965) y dos Copas Intercontinentales (1964 y 1965), entre otros trofeos.

Durante la década de los sesenta, junto a futbolistas de la talla del español Luis Suárez o los italianos Giuliano Sarti, Giacinto Facchetti y Tarcisio Burgnich, integró 'El Gran Inter', uno de los dominadores del fútbol italiano y europeo. En 1971, quedó en segunda posición en el Balón de Oro.

PUBLICIDAD

Entre sus momentos más memorables están los dos goles que marcó en la victoria ante el Real Madrid (3-1) en la final de la Copa de Europa de 1964, en la que el Inter conquistó el trofeo continental por primera vez. El equipo italiano revalidó el título al año siguiente. Además, Mazzola triunfó también con la selección italiana, con la que ganó la Eurocopa de 1968 y quedó subcampeón en el Mundial de 1970.

El fútbol también desempeñó un papel decisivo y trágico en la infancia de Mazzola. Su padre, Valentino Mazzola, fue capitán del legendario 'Grande Torino', el equipo que dominó el fútbol italiano en la década los cuarenta y que ganó cinco títulos de liga consecutivos.

Valentino Mazzola falleció junto con casi toda la plantilla del Torino en la catástrofe aérea de Superga, el 4 de mayo de 1949. Sandro Mazzola tenía 6 años en aquel momento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Antonio de Quintanilla último gobernador de Chiloé (Chile), y natural de Pámanes, será homenajeado en Cantabria

Antonio de Quintanilla último gobernador de Chiloé (Chile), y natural de Pámanes, será homenajeado en Cantabria

Sandra Barneda y Pascalle Paerel, una pareja de lo más cómplice en el desfile de Alvarno tras anunciar su compromiso

Sandra Barneda y Pascalle Paerel, una pareja de lo más cómplice en el desfile de Alvarno tras anunciar su compromiso

España espera en la Cumbre Iberoamericana al grueso de líderes y confirma ya a una decena

Infobae

Líder opositor ruso en el exilo cancela viaje electoral a Armenia ante amenazas

Infobae

Las tormentas del viernes dejan más de 70 litros en Calvià y 30 en el aeropuerto de Palma

Las tormentas del viernes dejan más de 70 litros en Calvià y 30 en el aeropuerto de Palma