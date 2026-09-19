Arabia Saudí activa alertas de emergencia en siete ciudades del país ante la amenaza de ataques hutíes

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Las autoridades de Arabia Saudí han emitido a última hora de este viernes una serie de alertas de emergencia en siete ciudades del país en un intervalo de apenas media hora, ante la amenaza de posibles ataques procedentes de la milicia hutí de Yemen.

Las notificaciones de riesgo han cubierto de forma simultánea las localidades de Yeda, Taif, Yanbu, Alula, Khamis Mushait, Jazán y Abha. En el caso de las primeras cuatro, los sistemas de alerta de la población han llegado a activarse hasta en dos ocasiones consecutivas.

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Una vez transcurrido el periodo de máxima alarma, el organismo estatal ha emitido varios comunicados oficiales en los que ha confirmado que el peligro inmediato había quedado neutralizado en todas las zonas afectadas, dando por concluidas las alertas sin que por el momento las autoridades hayan facilitado un balance de daños o interceptaciones.

El despliegue del sistema de alerta temprana se produce en pleno repunte de las hostilidades entre las fuerzas del Gobierno de Yemen --reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí-- y los rebeldes hutíes, desde que estos lanzaran a principios de septiembre una ofensiva por la costa occidental del país haciéndose con importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

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