Viernes, 18 de septiembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

VENEZUELA DIÁLOGO

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Caracas - El chavismo y una parte de la oposición venezolana prosiguen con el segundo ciclo de diálogos respaldados por Estados Unidos con la liberación de presos políticos, las próximas elecciones y el levantamiento de sanciones sobre la mesa de negociación.

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MÉXICO VIOLENCIA

Cuernavaca (México) - El proceso judicial contra el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte inicia tras su captura en Cuautla, el lugar del crimen, mientras la familia de la estudiante española llega al estado mexicano de Morelos para reunirse con las autoridades e iniciar los trámites para la repatriación del cuerpo de la víctima.

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RUSIA ELECCIONES

Moscú - Rusia celebra la primera jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra.

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IRÁN GUERRA

Teherán - Miles de voluntarios del movimiento estatal ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán) desfilan en Teherán, días antes del comienzo de una campaña de entrenamiento militar de civiles en medio de la guerra con Estados Unidos.

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- El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne en el Palacio del Elíseo a los líderes de los partidos representados en el Parlamento, a responsables militares y de servicios de inteligencia para abordar el deterioro de la situación internacional y compartir información sobre los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, así como sobre sus consecuencias para la seguridad y el suministro energético de Francia. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El estreno de 'NAZA' ha causado un terremoto político en la precampaña electoral israelí, con graves acusaciones entre el Gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu y el bloque que aspira a derrocarlo, pero ambos coinciden en algo: el documental difama al que Israel denomina como el "ejército más moral del mundo".

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ADEMÁS

R. DOMINICANA DISCOTECA | Santo Domingo- Se reanuda el juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por homicidio voluntario tras el colapso del techo del establecimiento en abril de 2025, que causó la muerte de 236 personas, en la peor tragedia de este tipo registrada en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA MÚSICA | Bogotá - El cantante estadounidense Elvis Crespo habla en una entrevista con EFE sobre el nuevo sencillo que lanzará con el colombiano Beéle y el éxito que ha tenido 'La graciosa', su colaboración con el español Quevedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MALVINAS FÚTBOL | Isleños y residentes llegados de países como Chile y Perú visten una misma camiseta en el seleccionado de fútbol de las Malvinas, un remoto territorio en el Atlántico sur cuyo equipo compite sobre todo contra otras islas ubicadas a miles de kilómetros y se entrena frente a los militares británicos destinados en el archipiélago. (Texto) (Foto) (Video)

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UE EUROGRUPO | Dublín.- Los ministros de Finanzas de la eurozona abordan las perspectivas para la economía europea en un momento marcado por la volatilidad en los mercados de deuda soberana y la subida de los precios del crudo por la escalada de las tensiones en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

REMEDIOS VARO | Humlebæk (Dinamarca) - El museo danés de Louisiana inaugura la primera gran retrospectiva en Europa de la artista hispano-mexicana Remedios Varo, una de las componentes del llamado grupo de las 'tres magas', junto a Leonora Carrington y Kati Horna, con obras que proceden de México y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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NUESTROS TEMAS

MARRUECOS ELECCIONES | Rabat - En Marruecos, una generación ha expresado durante el último año su inquietud sobre el futuro: de la protesta en las calles con el sello del GENZ212 a los cruces masivos irregulares hacia Ceuta. Dos caras de una misma realidad que plantea un desafío para Rabat: ¿Qué ofrece el país a sus jóvenes? (Texto)

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EEUU ROBOTAXIS | Austin (EEUU) - Pedir un auto con el teléfono, verlo llegar sin conductor y recorrer el trayecto sin decir una sola palabra es una experiencia cada vez más común en Austin, uno de los principales campos de prueba de los vehículos autónomos en este país, a pesar de las críticas sobre la seguridad y de los taxistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) y de la ciudad estado de Berlín, la Agencia EFE enviara la segunda parte de una serie previa con la guía ALEMANIA ELECCIONES.

Con motivo de la Asamblea General de la ONU, que arrancará el martes 22 de septiembre, la Agencia EFE enviará este viernes y este sábado una serie previa con la guía ONU ASAMBLEA GENERAL

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Nueva York.- EEUU APPLE.- La tecnológica Apple pone a la venta este viernes sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que incorporan mejoras en cámara y otras prestaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU HURACANES.- El Museo de Miami inaugura una muestra sobre el huracán más trascendental en la historia de la ciudad (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de agosto. (Texto)

12:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante estadounidense Elvis Crespo habla en una entrevista con EFE sobre el nuevo sencillo que lanzará con el colombiano Beéle y el éxito que ha tenido 'La graciosa', su colaboración con el español Quevedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE.- Se reinicia el juicio de fondo por homicidio voluntario contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó en abril de 2025 matando a 236 personas, la peor tragedia de su tipo en el país caribeño. Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EEUU.- Científicos estadounidenses encargados de un programa de la NASA que recolecta datos para alimentar modelos climáticos explican la misión que cumplen desde hace varias semanas en Panamá con un avión de investigación de alta altitud WB-57. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY EDUCACIÓN.- Los maestros de Paraguay realizan una huelga de dos días en demanda de incrementos salariales y un mayor presupuesto para la educación en 2027. (Texto)

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ INFLACIÓN.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, presenta el Reporte de Inflación de setiembre de 2026. (Texto)

16:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR MINERÍA.- Representantes de organizaciones medioambientales de El Salvador y habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita brindan este viernes detalles del progreso del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, rechazado por el impacto negativo a un importante río localizado en la zona fronteriza común. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana a la baja, marcada por la volatilidad y la primera subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) desde 2023.

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU INMIGRACIÓN.- Entra en vigor la nueva regla de carga pública para inmigrantes, por la cual el Gobierno de Estados Unidos puede negar la residencia permanente o un visado si considera que el solicitante dependería principalmente de ayudas públicas. (Texto)

Miami - EEUU HURACANES- El Museo de Miami inaugura 'Atrapados en el Ojo: Recordando el Huracán de 1926', una muestra sobre uno de los desastres más trascendentales de la historia de la ciudad, que dejó más de un centenar de víctimas y destruyó miles de viviendas, agravando la crisis provocada por la especulación inmobiliaria que caracterizaba a Miami en aquella época. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile - CHILE CONTAMINACIÓN - Una investigación de la Universidad de Chile busca reabrir el debate sobre la crisis sanitaria y ambiental por la presencia de metales tóxicos en Arica, en el extremo norte del país. (Texto) (Foto) (Video)

Santa Cruz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- La edición 50 de la Feria Internacional de Santa Cruz - Expocruz, el mayor evento empresarial de Bolivia, abre sus puestas con la participación de más de 30 delegaciones internacionales participantes. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO MUERTE - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer las estadísticas de defunciones del primer trimestre de 2026, cuyos datos permitirán analizar las principales causas de muerte en México, incluidos homicidios, y contrastarlos con las cifras preliminares de seguridad difundidas por el Gobierno que presumió una reducción de 32,7 % en asesinatos en ese periodo. (Texto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Fan Bingbing protagoniza este viernes las Galas del TIFF con "Diary of a Mad Old Man", de Wayne Wang, sobre la relación entre un hombre de 69 años que se recupera de un ictus y su nuera, en una jornada que incluye también "Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor", presentada como la mayor producción de la historia del cine vietnamita. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este viernes sus cifras de intercambio comercial correspondientes a agosto (Texto)

Río de Janeiro.- TENIS COPA DAVIS.- Brasil recibe a Suiza en el Farmasi Arena de Río de Janeiro en duelo por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis de tenis. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- Abren los colegios electorales en comicios legislativos en Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:00 GMT.- Viena.- ONU NUCLEAR.- Conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de julio de 2026.

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de su encuesta de expectativas de los consumidores de septiembre.

08:30 GMT.- París.- IRÁN GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne en el Palacio del Elíseo a los líderes de los partidos representados en el Parlamento, en un formato llamado de Saint-Denis, ante el deterioro de la situación internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

09:30 GMT.- Lisboa.- IGLESIA ABUSOS.- El presidente de Portugal, António José Seguro, recibe en audiencia en el Palacio de Belém a representantes de la asociación Coração Silenciado, que le presentarán una propuesta para revisar el proceso de indemnización a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica portuguesa. Tras la reunión, la asociación informará a los medios sobre su propuesta. Palacio de Belém. (Texto)

10:00 GMT.- Pristina.- KOSOVO MANIFESTACIÓN.- La Organización de Veteranos de Guerra del Ejército de Liberación de Kosovo (OVL-UCK) convoca una manifestación.

11:00 GMT.- Roma.- PAPA FRANCIA.- El Vaticano da los últimos detalles de la visita del papa León XIV a Francia. (Texto)Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entrega premios a trabajadores de la industria de defensa y preside una reunión de la Comisión Militar-Industrial.

Dublín.- UE EUROGRUPO.- Reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. (Texto)

Estocolmo.- SUECIA GOBIERNO.- El presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén, comienza las consultas con los líderes políticos para consensuar un candidato que dirija las negociaciones de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que la oposición de centroizquierda ganó por 176 a 173 escaños.

Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- La situación de los derechos humanos en Nicaragua es debatida en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Texto)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- La situación de los derechos humanos en Venezuela es debatida en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Texto)

Humlebæk.- DINAMARCA ARTE.- El museo danés de Louisiana, al norte de Copenhague, inaugura una gran retrospectiva de la artista hispano-mexicana Remedios Varo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

07:00 GMT.- Nuseirat (Gaza).- ISRAEL PALESTINA.- A un día de que arranque el nuevo curso escolar en la Franja de Gaza, las autoridades educativas y las familias palestinas se preparan para afrontar el regreso a las aulas de decenas de miles de niños tras tres años de guerra devastadores también para el sistema educativo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Miles de voluntarios del movimiento estatal ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán) desfilan en Teherán, días antes del comienzo de una campaña de entrenamiento militar de civiles en medio de la guerra con Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tánger.- MARRUECOS JAZZ.- Celebración del festival Tanjazz al que asistirá el duo mexicano Rodrigo y Gabriela y el cantaor de flamenco español Diego el Cigala.

África

Nairobi.- KENIA LITERATURA.- Empieza en Nairobi la sexta edición del Festival Literario Macondo, en el que participan entre el 18 y el 20 de septiembre autores africanos y de otros países, como Brasil o la India.

Asia

01:00 GMT.- Seúl.- COREA DEL SUR POLÍTICA.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, realiza una conferencia de prensa con participación de los medios internacionales al tiempo que Seúl evalúa un potencial despliegue de tropas a Oriente Medio para supervisar la navegación segura por el estrecho de Ormuz. (Texto)

01:00 GMT.- Seúl.- COREA DEL SUR COLOMBIA.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez recibe en Seúl el 10.º Premio Literario Lee Hochul por la Paz y participa posteriormente en un encuentro público, dentro de los actos organizados con motivo de su visita a Corea del Sur. (Texto) (Foto)

05:30 GMT.- Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria, en la que se espera una posible subida de tipos, presumiblemente hasta el 1,25 % (del 1 % actual), según adelantó el medio local Nikkei. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR COLOMBIA.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del 10º Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz, dialoga en Seúl con EFE sobre su primera visita a Corea del Sur y sobre el galardón, que reconoce una trayectoria literaria marcada por la memoria, la violencia y el conflicto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Deli.- INDIA NEPAL.- El ministro de Finanzas nepalí, Swarnim Wagle, llega a la India en una visita oficial de dos días en la que se prevé que discuta la cooperación bilateral y la reconstrucción tras la riada del 26 de agosto.

Busan.- COREA DEL SUR EEUU.- Corea del Sur y EE.UU. finalizan el Diálogo de Defensa Integrada de Corea del Sur-EE.UU. (KIDD) en medio de las deliberaciones de Seúl sobre una posible contribución militar en el estrecho de Ormuz ante las presiones de Washington. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación de agosto, después de que subiera un 1,8% interanual en julio, por debajo del objetivo del 2% del banco central (BoJ). (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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