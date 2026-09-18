Trump agasajará a Xi Jinping con una cena de Estado la próxima semana en la Casa Blanca

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Washington, 18 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agasajará la próxima semana a su homólogo chino, Xi Jinping, durante su visita a Washington, con una pomposa ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca, anunció este viernes el Gobierno norteamericano.

La visita de tres días del líder chino, del 23 al 25 de septiembre, concluirá con una visita de ambos líderes a los Archivos Nacionales de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia del país. EFE

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